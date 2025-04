Fincantieri, sciopero di 4 ore per il rinnovo del contratto

È in corso da questa mattina lo sciopero di quattro ore per ciascun turno di lavoro dei dipendenti Fincantieri di Monfalcone con presidio davanti all’ingresso e indetto dalle Rsu di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm. Nel mirino sindacale la politica salariale, gli orario di lavoro e sicurezza, e viene chiesto inoltre che si apra un tavolo di trattativa nell’ambito del rinnovo contrattuale. I sindacati contestano inoltre il comportamento di Leonardo e Assistal, associazione dei costruttori di impianti tecnologici. . Sul tema la deputata dal Pd Debora Serracchiani sottolinea che «Nell’attuale congiuntura è una contraddizione e un errore mettere le maestranze nella necessità di scioperare per chiedere che si apra una trattativa per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici scaduto ormai da mesi».