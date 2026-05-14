Fincantieri, sì al bilancio, Folgiero: lavoriamo su innovazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un bilancio sano approvato pressoché all’unanimità con oltre 90 milioni di euro di utile. L’ad Pierroberto Folgiero ha relazionato l’assemblea dei soci del gruppo Fincantieri presentando anche le nuove sfide che passano per l’innovazione del prodotto e della produzione e in questo senso la subacquea, per l’Ad, è considerata la massima espressione di innovazione.Sul tema degli sviluppi futuri a livello geopolitico la filiera nazionale corta all’interno del paese mette al sicuro il gruppo che, peraltro, sta lavorando al progetto “evoluzione indotto” che mira ad accorciarla ulteriormente puntando su qualità e sicurezza, un percorso possibile grazie ai contatti decennali in particolare delle crociere che garantiscono programmazione a lungo termine.Sui rapporti con il territorio e il monfalconese la stabilità economica ed occupazionale del gruppo è sicuramente un vantaggio ma, ha ribadito Folgiero, «in 4 anni abbiamo lavorato molto» censurando comportamenti negativi e lavorando sull’integrazione con corsi e formazione.