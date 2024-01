Fincantieri Top Employer Italia per il terzo anno consecutivo

Fincantieri si conferma Top Employer Italia anche nel 2024, dopo i riconoscimenti già ottenuti nel 2022 e nel 2023. Si tratta di una certificazione rilasciata alle sole aziende che soddisfano elevati standard nell’ambito delle strategie e delle politiche delle Risorse Umane per contribuire al benessere delle persone e migliorare l’ambiente di lavoro.

Fincantieri in questi anni ha sempre migliorato il suo punteggio complessivo distinguendosi in diverse aree dove ha registrato risultati più alti rispetto alle aziende certificate Top Employers: ad esempio in Employer Branding (+9,3 punti percentuali), Formazione (+5,8 p.p.), Ascolto dei dipendenti (+4,9 p.p.) e Diversity, Equity & Inclusion (+3,5 p.p.).

Questi risultati confermano la crescente attenzione verso l’ascolto e il coinvolgimento delle persone, l’impegno costante nel favorire un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e la capacità di attrarre i talenti e investire nella formazione e sviluppo dei nostri dipendenti.

Luciano Sale, Direttore Human Resources and Real Estate, ha sottolineato: “Fincantieri ha sempre ottenuto questa certificazione negli ultimi tre anni, migliorando il suo punteggio di undici punti percentuali. In particolare, ci sono stati importanti progressi nell’Ascolto dei dipendenti, nel Wellbeing e nella Diversity, Equity & Inclusion. Si tratta di un risultato importante: testimonia che ogni anno riconfermiamo il nostro impegno a migliorare l’employee experience”.

Top Employers Institute è l’ente certificatore globale delle eccellenze aziendali in ambito HR. Il Programma Top Employers aiuta ad accelerare le pratiche d’eccellenza HR per contribuire a migliorare il mondo del lavoro. Attraverso il Programma di Certificazione Top Employers, le aziende possono essere validate, certificate e riconosciute employers of choice. Fondato oltre 30 anni fa, Top Employers Institute ha certificato in 121 Paesi di tutto il mondo nel 2024 2.303 aziende, che grazie alle loro eccellenze in ambito HR hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 12 milioni di persone.