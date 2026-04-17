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venerdì 17 Aprile 2026
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Fincantieri, varata a Monfalcone la “Norwegian Aura”

E' lunga 344 metri e trasporta 3.880 passeggeri, oltre l'equipaggio. La consegna nella primavera 2027
Redazione
Autore: Redazione

Fincantieri e Norwegian Cruise Line (NCL) hanno celebrato, nello stabilimento di Monfalcone, il varo di “Norwegian Aura” – che segna il passaggio alla fase finale di allestimento e rifinitura degli interni – la cui consegna è prevista per la primavera del 2027.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, Andrea Marongiu, Senior Director of Newbuilding Project Owner di Norwegian Cruise Line e Cristiano Bazzara, Direttore del cantiere di Monfalcone, e studenti di Istituti Tecnici e Tecnologici Superiori (ITS) del territorio.

Con stazza lorda di circa 170mila tonnellate e lunghezza di 344 metri, “Norwegian Aura” è circa il 10% più grande rispetto alle precedenti unità della classe Prima Plus, “Norwegian Aqua” e “Norwegian Luna”, nonchè la prima nave NCL costruita a Monfalcone. La nave dispone di 1.976 cabine e può² ospitare 3.880 passeggeri.

Tra gli elementi distintivi del progetto figurano ampio parco acquatico con maggior numero di scivoli su una nave NCL, percorso avventura sospeso, parete per arrampicata e Ocean Boulevard, promenade esterna a 360 gradi di NCL.

La costruzione di “Norwegian Aura” si inserisce nella consolidata partnership tra Fincantieri e Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH), rafforzata da un recente ordine di tre ulteriori navi da crociera, una per ciascuno dei tre brand della società NCL, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises – portando a 16 il numero di navi con consegne fino al 2037.

Il cantiere di Monfalcone si conferma centro di eccellenza mondiale nella costruzione di navi da crociera di ultima generazione. Ha consegnato oltre 40 unità  e realizza navi sempre più avanzate, anche grazie al costante ammodernamento delle infrastrutture, con una forte attenzione alla sicurezza e al benessere delle persone. Nel sito operano in media circa 6.500 persone, all’interno di una filiera che genera oltre 23.000 posti di lavoro complessivi.

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