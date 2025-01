Fincantieri: varata ad Ancona “Four Seasons I”

Oggi Fincantieri e Marc-Henry Cruise Holdings LTD, Joint Owner/Operator di Four Seasons Yachts, hanno celebrato presso lo stabilimento di Ancona il varo di “Four Seasons I”, la prima nave extralusso in costruzione per Four Seasons Yachts, che verrà consegnata alla fine di quest’anno e che prenderà il mare nel gennaio del 2026.

Alla cerimonia di varo hanno partecipato per Fincantieri il Presidente, Biagio Mazzotta, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Pierroberto Folgiero, il Direttore Generale della Divisione Navi Mercantili, Luigi Matarazzo, mentre per l’armatore erano presenti Nadim Ashi, Owner e Executive Chairman, Marc-Henry Cruise Holdings LTD, Joint Owner/Operator di Four Seasons Yachts/Fondatore e CEO di Fort Partners, Prosper Assouline, Creative Director, Four Seasons Yachts, e Bart Carnahan, Presidente, Global Business Development, Portfolio Management and Residential, Four Seasons.

Grazie a uno stile residenziale e composta da sole suite, “Four Seasons I” rappresenterà un nuovo standard di riferimento per le imbarcazioni di lusso. Questa nave, che utilizzerà le più recenti tecnologie di protezione ambientale, avrà una stazza lorda di 34.000 tonnellate per 207 metri di lunghezza, con 95 suite esclusive caratterizzate da uno straordinario design personalizzato, per rimuovere ogni ostacolo tra gli ospiti, il mare e l’ambiente circostante. Ciascuna suite è dotata di ampie terrazze esterne, la più estesa delle quali, con una impressionante superficie di 457 metri quadri, appartiene alla prestigiosa Funnel Suite, l’alloggio più esclusivo dello yacht.