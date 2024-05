Fincantieri: VARD costruirà due Commissioning Service Operation Vassel

VARD, controllata norvegese del gruppo Fincantieri e fra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha firmato un contratto per la progettazione e la costruzione di due Commissioning Service Operation Vessel (CSOV) con un cliente internazionale di Taiwan.

Le navi saranno basate sul nuovo design 4 39 di VARD, appositamente concepite per le specifiche esigenze del settore eolico offshore di Taiwan in piena espansione, con una piattaforma completa altamente versatile per operazioni di supporto sostenibili ai parchi eolici, sia come unità di servizio sia per la fase di costruzione e installazione. Particolare attenzione sarà riservata all’impronta ambientale, con l’efficiente messa a punto di macchinari e propulsione per un elevato mantenimento della stazione, capacità di lavoro migliorate e maggiore affidabilità operativa.

Le nuove unità, che saranno consegnate rispettivamente nel quarto trimestre del 2026 e nel primo trimestre del 2027, saranno lunghe circa 102,7 metri e larghe 19,5 metri, potranno ospitare 120 persone a bordo e offriranno strutture di alto livello per tecnici ed equipaggio. Saranno inoltre dotate di spazi dedicati alle tecnologie future, come pacchi batterie maggiorati e possibilità di impiego di carburanti alternativi.