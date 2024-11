Fincantieri: da Vard 5 navi per approvvigionamento piattaforme offshore

VARD, controllata norvegese del Gruppo Fincantieri fra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha firmato un contratto per la progettazione e costruzione di cinque navi “Walk-to-work” con un cliente internazionale. Il valore dell’ordine è significativo1.

Le unità forniranno servizi di approvvigionamento, manutenzione e operatività per le piattaforme offshore nel settore oil & gas. Saranno costruite secondo il design VARD 3 32, sviluppato in stretta collaborazione con il cliente. Questo design è basato sul portafoglio all’avanguardia di VARD per le unità SOV (Service Operation Vessel), note per l’efficienza in termini di consumo, flessibilità operativa e comfort a bordo.

Tutte le unità saranno costruite, allestite, collaudate e consegnate dal cantiere di Vard a Vung Tau, in Vietnam. Le prime quattro navi verranno consegnate nella seconda metà del 2027, mentre l’ultima è prevista per il primo trimestre del 2028.

Ogni nave avrà una lunghezza di circa 88 metri e una larghezza di circa 19,8 metri. Saranno dotate di un sistema di propulsione ibrido diesel-elettrico con batterie, di un sistema di passerella e di una gru compensata rispetto al movimento marino in 3D. Progettate per ospitare fino a 190 persone a bordo, queste unità offriranno elevati standard di comfort e condizioni di lavoro eccellenti per l’equipaggio e i tecnici a bordo.

Le navi saranno altamente versatili e ideali per operazioni di supporto offshore, grazie a un design che privilegia la logistica a bordo, l’ampia capacità di stoccaggio e l’elevata operatività. Il sistema di propulsione completamente elettrico garantisce la compatibilità futura con fonti energetiche disponibili.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Fincantieri, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di rafforzare ulteriormente il nostro ruolo di partner di riferimento e leader nel settore delle navi specializzate, un comparto perfettamente in linea con il nostro Piano Industriale orientato a una crescita sostenibile. La sicurezza dell’equipaggio e l’efficienza operativa restano le nostre massime priorità. Queste nuove unità integreranno le tecnologie più avanzate e soluzioni su misura per garantire prestazioni ottimizzate e consumi ridotti. È un ulteriore passo nel nostro percorso verso l’eccellenza e la sostenibilità, con un portafoglio ordini in continua espansione”.