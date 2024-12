Fine anno: Fedriga, crescita investimenti ha rafforzato autonomia Fvg

“Giunta e Amministrazione regionale stanno continuando a operare dando una forte spinta al cambiamento e all’innovazione del nostro territorio. Un’azione che trova sostanza nella crescita degli investimenti che hanno superato complessivamente i 6,2 miliardi di euro: un importo superiore di 2,1 miliardi (+51%) a quello stanziato con la manovra del 2018”. Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha aperto così oggi a Trieste la consueta conferenza stampa di fine anno.

“La crescita esponenziale di risorse a disposizione ci consente – ha sottolineato Fedriga – di esercitare in modo più efficace la nostra autonomia a vantaggio dei nostri cittadini”. Nel corso della conferenza stampa Fedriga ha ripercorso i principali risultati ottenuti nel 2024 in ogni settore. “Per le attività culturali sono stati impiegati 21,5 milioni di euro – ha ricordato il governatore -. Per Go!2025 sostenute nuove produzioni (6,6 mln) ed emanato un bando Pnrr per Borgo Castello (1,6 mln)”. Un passaggio importante è stato dedicato all’impiantistica sportiva. “Abbiamo finanziato la riqualificazione delle nostre strutture con ben 85 milioni e attivato nuovi bandi per 8 milioni”. Fedriga ha ricordato che in tema di infrastrutture le risorse sono aumentate di 290 milioni rispetto al 2018 (+80%). “Importanti, inoltre, i 50 interventi sul patrimonio scolastico per un totale di 105 milioni”. Per la transizione energetica sono stati erogati quasi 210 milioni per l’installazione di impianti fotovoltaici a copertura di oltre 28mila domande.

“Abbiamo rafforzato anche il Tpl con il costante rinnovo del parco mezzi con un finanziamento pluriennale di quasi 400 milioni”. “Lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia è uno degli obiettivi principali di questa Amministrazione – ha sottolineato il governatore -. Per questo abbiamo rafforzato i Consorzi (75 mln) ed erogato incentivi per attrarre investimenti (19,5 mln). Infine, per le imprese regionali sono erogati oltre 100 milioni”. Parlando di turismo è stato ricordato che nel 2024 è stato stabilito il nuovo record, con oltre 10,5 milioni di presenze sui 12 mesi in Friuli Venezia Giulia. “Tra le misure più significative abbiamo sostenuto la ricettività stanziando in tutto 25 milioni”.