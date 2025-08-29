Fine settimana da bollino nero sulle autostrade

Ultimo sabato da “bollino nero” per questa stagione estiva sulla rete di Autostrade Alto Adriatico e in particolare sulla A4 direzione Venezia. Si stima in circa 185 mila i transiti di questa giornata in cui si mescoleranno ancora una volta il controesodo di chi rientrerà dalla Slovenia, dalla Croazia e in generale dal Centro Est Europa e l’esodo di chi, provenendo da Austria e Germania, punterà verso i litorali del Friuli Venezia Giulia e del Veneto.

Occhi puntati soprattutto alla “porta d’ingresso” della barriera di Trieste/Lisert dove si riverserà gran parte del traffico di ritorno e dove potrebbero formarsi code. Qui sono attesi circa 26 mila transiti (lo scorso anno furono 24.900); i valori previsti potrebbero, però, essere influenzati dall’attuale chiusura della superstrada H4 che porta anche molti veicoli leggeri a deviare verso il valico di Fernetti e conseguentemente sul Lisert (da lunedì 18 a giovedì 28 si è registrato un +11% rispetto al periodo omologo del 2024). Per dare un termine di paragone attuale, sabato scorso i passaggi sono stati 31.800 rispetto ai 29.063 del sabato omologo di un anno fa.

Questi transiti in ingresso, come detto, si riverseranno poi sulla A4 in direzione Venezia. Su questa direttrice insisterà anche il traffico in arrivo sulla A23 in direzione Palmanova per l’ultimo scampolo di esodo, ma sul suo andamento potrebbe incidere l’evoluzione delle condizioni atmosferiche. Code e rallentamenti potrebbero quindi verificarsi anche in prossimità dei caselli che servono le località di mare, ovvero Latisana e San Donà. Traffico intenso è atteso anche in ingresso a Latisana nella mattinata per i rientri e conseguentemente in A4 direzione Trieste poco prima del Nodo di Palmanova e quindi dell’imbocco della A23, e, sempre in direzione Trieste, sempre in mattinata, sulla A57 Tangenziale di Mestre.

Domenica 31 è previsto il transito di 180 mila mezzi di cui 25 mila in ingresso al Lisert (lo scorso anno furono 22.800). Oltre a probabili rallentamenti alla barriera, code si potrebbero verificare nell’arco della mattinata anche in ingresso a Latisana (attesi circa 16 mila transiti) e sulla A23 in direzione Palmanova.

I mezzi pesanti – come da disposizione ministeriale – non potranno circolare dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica.