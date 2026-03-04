  • Aiello del Friuli
mercoledì 4 Marzo 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Finest e Regione: “patto” per aiutare le imprese del Nordest
Aquileia, la Regione conferma il sostegno: 46 progetti per il sito...
E’ già in carcere, nuova misura cautelare per truffatore seriale
Aggressione e risse, tre episodi in poche ore a Pordenone
Maltempo, Abi: stop rate mutui nelle Provincie di Gorizia e Udine
Esplode un utensile, ferito. Operaio urtato da grosso carico
Semifinale d’andata di Coppa Italia senza reti, Como-Inter 0-0
Scossa di terremoto di magnitudo 4.5 nel Catanese
Esercito israeliano “Colpiti centri di comando a Teheran”
Cina, con i ciliegi in fiore turismo di primavera in crescita
Economia

Finest e Regione: "patto" per aiutare le imprese del Nordest

L'assessore Zilli: "Puntiamo ad ampliare il raggio d'azione".
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una leva strategica di sviluppo per il Friuli Venezia Giulia e per l’intero Nordest, in un contesto internazionale in profondo cambiamento e caratterizzato da mutamenti geopolitici e geoeconomici. E’ rappresenta da Finest, la società partecipata che opera come socio e finanziatore nei progetti internazionali delle aziende in 44 Paesi tra Europa centrale e orientale, Balcani, Asia centrale, Paesi baltici e Mediterraneo, gestendo un portafoglio di oltre 60 partecipazioni di minoranza in imprese estere per un valore superiore ai 100 milioni di euro.

Oggi, a Pordenone, nell’incontro con il nuovo presidente del Cda di Finest, Luca Di Benedetto, l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha espresso la volontà di ampliare ulteriormente il raggio d’azione, rafforzando la capacità di supporto alle piccole-medie imprese nei percorsi di crescita e consolidamento sui mercati internazionali.

Aggressione e risse, tre episodi in poche ore a Pordenone

Capitale cultura, Zilli: “Pioggia di contributi per Pordenone”

Ortogiardino e Cucinare: due eventi in uno in Fiera

Sopralluogo dell’assessore Amirante all’Istituto Grigoletti

Dubai, avvocata pordenonese: “Situazione non piacevole”

Sbaracco, la “caccia” alle occasioni riempie Pordenone

Finest e Regione: “patto” per aiutare le imprese del Nordest
Aquileia, la Regione conferma il sostegno: 46 progetti per il sito Unesco
E’ già in carcere, nuova misura cautelare per truffatore seriale
Aggressione e risse, tre episodi in poche ore a Pordenone
Maltempo, Abi: stop rate mutui nelle Provincie di Gorizia e Udine
