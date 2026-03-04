Finest e Regione: “patto” per aiutare le imprese del Nordest

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una leva strategica di sviluppo per il Friuli Venezia Giulia e per l’intero Nordest, in un contesto internazionale in profondo cambiamento e caratterizzato da mutamenti geopolitici e geoeconomici. E’ rappresenta da Finest, la società partecipata che opera come socio e finanziatore nei progetti internazionali delle aziende in 44 Paesi tra Europa centrale e orientale, Balcani, Asia centrale, Paesi baltici e Mediterraneo, gestendo un portafoglio di oltre 60 partecipazioni di minoranza in imprese estere per un valore superiore ai 100 milioni di euro.

Oggi, a Pordenone, nell’incontro con il nuovo presidente del Cda di Finest, Luca Di Benedetto, l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha espresso la volontà di ampliare ulteriormente il raggio d’azione, rafforzando la capacità di supporto alle piccole-medie imprese nei percorsi di crescita e consolidamento sui mercati internazionali.