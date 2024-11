Finest spa sostiene il piano di crescita internazionale di Ciotola srl

Nuovo investimento per Finest S.p.A., la finanziaria per l’internazionalizzazione delle aziende di Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige. Protagonista di questa operazione è l’azienda padovana Ciotola Srl, leader nel settore delle carte speciali, di sicurezza e per il packaging, che – col supporto di Finest – rafforza la propria presenza produttiva in Repubblica Ceca passando dal 50% al 75% delle quote di proprietà della cartiera SPM Security Papers S.r.o.

Fondata e guidata dalla famiglia Ciotola da oltre 30 anni, l’azienda destina circa l’80% del proprio fatturato all’estero, operando in mercati diversificati che spaziano dal packaging alle carte alimentari, dai supporti autoadesivi fino alle carte e componenti di sicurezza per banche centrali, poligrafici, zecche di stato e stampatori di sicurezza privati.

“L’acquisto della SPM Security Papers S.r.o. in Repubblica Ceca è stato determinante sia per l’ampliamento della nostra gamma prodotti, sia per l’incremento delle quote di mercato in Italia e all’estero – dichiara Salvatore Ciotola, Amministratore Delegato di Ciotola SRL –; attraverso la cartiera, infatti, possiamo accedere al mondo degli appalti pubblici, prevalentemente legati a poligrafi e banche centrali, per la fornitura di carte valori destinate alla fabbricazione di passaporti, marche da bollo, accise, cartelle elettorali, documenti sensibili. Per partecipare ai tender di questa nicchia di mercato è necessario essere produttori diretti del materiale offerto. Proprio per le grandi opportunità di crescita che intravediamo, abbiamo deciso di incrementare le nostre quote di proprietà all’interno della cartiera, acquisendo – assieme alla maggioranza di azionariato – anche il controllo strategico della nostra partecipata. Grazie all’intervento di Finest potremo indirizzare al plant produttivo anche nuovi investimenti in efficienza e produttività, con un occhio attento alla sostenibilità – conclude Ciotola.

Finest esprime soddisfazione per l’operazione, che ha visto anche il coinvolgimento del partner Confidi Friuli. Il Direttore Eros Goi spiega: “L’operazione è frutto di un lavoro di squadra a tre: da una parte c’è il progetto espansivo lungimirante di Ciotola, realtà dinamica, che ha saputo imporsi sui mercati internazionali in un settore altamente specializzato; dall’altra ci sono Finest e Confidi Friuli, per la prima volta assieme in un progetto condiviso, frutto della convenzione siglata a luglio 2024”. Finest ha infatti finanziato il piano investimenti internazionale di Ciotola attraverso la sottoscrizione di titoli di debito garantiti per il 50% da Confidi Friuli.Conclude Goi: “La garanzia rilasciata da Confidi Friuli ha influito positivamente in termini di equilibri di pricing e importo sottoscrivibile, a tutto vantaggio dell’azienda triveneta emittente. Siamo convinti che allargare il campo di gioco ad altri soggetti ed istituzioni del sistema per ottenere soluzioni sartoriali per le imprese sia la chiave interpretativa migliore della nostra mission. Siamo orgogliosi del sostegno a Ciotola e fiduciosi di poter replicare questo modello operativo vincente in futuro”.

Cristian Vida, Presidente di Confidi Friuli, ha aggiunto: “Questa operazione rappresenta un passo concreto verso un modello di finanza territoriale collaborativa, dove l’unione tra le competenze di Confidi Friuli e di Finest crea condizioni favorevoli per il successo delle PMI trivenete all’estero. Con il nostro supporto – forti anche dell’operazione di fusione in corso tra Confidi Friuli e Fidi Impresa & Turismo Veneto che determinerà a inizio 2025 la nascita di una realtà tra le prime otto a livello nazionale nel settore dei Confidi- siamo certi di contribuire alla competitività internazionale delle aziende del nostro territorio”.