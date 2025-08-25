FIPE Confcommercio Gorizia presenta la “Mappa del Sapore” Gorizia & Collio 2025/2026

È stata presentata oggi presso l’ex Ferramenta Krainer in via Rastello a Gorizia, negli spazi di PromoTurismoFVG, la prima edizione della “Mappa del Sapore – Wine&Food” dedicata a Gorizia e al Collio, promossa da FIPE Confcommercio Gorizia e realizzata in collaborazione con PromoTurismoFVG e curata da e Alessandro Tollon ed Empori ADV.

Il progetto, nato in concomitanza con GO!2025 – Capitale Europea della Cultura, raccoglie l’adesione di oltre 60 realtà imprenditoriali suddivise in otto categorie: osterie, trattorie, ristoranti, enoteche, bistrot, agriturismi, artigiani del gusto e cantine. La pubblicazione, disponibile sia in formato cartaceo sia digitale (www.mappadelsapore.it/files/Gorizia-Collio.pdf), propone itinerari ed esperienze che accompagnano il lettore alla scoperta dell’offerta enogastronomica locale.

“Questa prima edizione della Mappa del Sapore sul territorio è un risultato importante – ha dichiarato Roberto Gajer, presidente di FIPE Confcommercio Gorizia – perché unisce imprese, istituzioni e comunità in un unico progetto di valorizzazione. La ristorazione e l’ospitalità sono parte fondamentale dell’identità del nostro territorio, e con questo strumento offriamo ai visitatori una bussola per vivere Gorizia e il Collio attraverso gusto e autenticità.”

La presentazione ha confermato come la Mappa del Sapore rappresenti non solo una guida per turisti e cittadini, ma anche un modello di collaborazione pubblico-privata volto a rafforzare l’attrattività del territorio in vista di GO!2025 e oltre.

All’incontro sono intervenuti l’assessore del Comune di Gorizia Patrizia Artico, l’Assessore del Comune di Cormons Fabio Russiani, il Presidente di Confcommercio Gorizia Gianluca Madriz, il direttore di PromoTurismo Jacopo Mestroni, i curatori del volume e rappresentanti delle imprese aderenti.