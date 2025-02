Firmato accordo Danieli-Metinvest per mega-acciaieria a Piombino

E’ stato firmato stamattina a Roma, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’accordo fra il gruppo Danieli di Buttrio e Metinvest per la costruzione di una mega-acciaieria a Piombino, originariamente prevista a San Giorgio di Nogaro.

“Questo progetto – ha detto Giacomo Mareschi Danieli, Ceo del colosso siderurgico friulano – non è solo un investimento nell’innovazione e nella competitività, ma anche un ponte tra l’industria siderurgica italiana e quella ucraina. Danieli è impegnata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche che possano ridisegnare il futuro dell’acciaio, e la partnership con Metinvest è un chiaro esempio di come la collaborazione internazionale possa generare valore per l’intero settore. Questo impianto – ha concluso Giacomo Mareschi Danieli – non sarà solo un simbolo di progresso industriale, ma anche un elemento chiave per la modernizzazione della produzione siderurgica in Italia e in Europa”.

“Data l’instabilità globale e la guerra in corso in Ucraina – ha sottolineato Yuriy Ryzhenkov, Ceo di Metinvest Group – la firma di questo accordo è un passo fondamentale per garantire lo sviluppo sostenibile e il futuro delle industrie metallurgiche ucraine e italiane. Questa è la nostra possibilità di unire e accelerare l’integrazione dell’Ucraina nell’UE. È un’opportunità per stabilire un segmento dell’economia che possa fungere da fondamento sia per costruire il futuro dell’Europa sia per ricostruire l’Ucraina dopo la guerra”.

Il progetto Metinvest-Danieli – è stato evidenziato – dovrebbe anche fungere da modello per la futura modernizzazione degli stabilimenti Metinvest di Zaporizhzhia e Kamianske in Ucraina.

Per il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, la firma dell’accordo tra Metinvest e Danieli per un nuovo stabilimento a Piombino “è il coronamento di un impegno che abbiamo sviluppato in questi anni, che – ha detto – mi ha visto molto attivo per quanto riguarda la nuova infrastrutturale portuale e quella stradale, con cui accompagnare il rilancio della siderurgia a Piombino. Il passaggio di Metinvest Danieli di oggi e le attività di Jindal, anche con le demolizioni, per rilanciare la siderurgia a Piombino attraverso forni elettrici e nuovi revamping – ha concluso Giani – è di grande auspicio e di incoraggiamento”