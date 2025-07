Firmato Accordo di Programma per acciarieria a Piombino

E’ stato firmato oggi, a Roma l’Accordo di Programma per la realizzazione, a Piombino, della nuova acciaieria della Metinvest Adria, la joint Ventur fra il più grande gruppo siderurugico ucraino e la Danieli di Buttrio, che doveva originariamente sorgere a San Giorgio di Nogaro.

La cerimonia si è svolta durante la Conferenza sulla Ripresa dell’Ucraina, in corso a Roma.

Si tratta di un investimento di oltre due miliardi e mezzo di euro (di cui 1,5 miliardi relativi alla fornitura tecnologica di Danieli) per la costruzione, entro il 2028, di un impianto a forno elettrico di ultima generazione con una capacità produttiva di 2,7 milioni di tonnellate di bobine laminate a caldo all’anno, destinate all’industria del Nord Italia, della Germania meridionale, dei paesi dei Balcani e della Spagna.

L’intesa è stata firmata da Metinvest Adria, insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Toscana, Comune di Piombino e le istituzioni locali.

Nell’ambito del medesimo percorso è stato inoltre definito l’Accordo di Sviluppo con il MIMIT, strumento fondamentale per accompagnare l’investimento industriale con misure di supporto pubblico. Contestualmente, è stata ottenuta la garanzia assicurativa SACE, che sarà operativa con il via libera da parte del Ministro dell’economia e delle Finanze.

L’Accordo di programma segue la finalizzazione dell’Accordo Sindacale tra Metinvest Adria e le organizzazioni sindacali di categoria, che definisce il quadro occupazionale e sociale connesso al piano industriale. Il progetto prevede la creazione di circa 1.100 posti di lavoro stabili tra diretti e indiretti.

“L’intesa raggiunta rappresenta un passaggio cruciale non solo per Piombino e per l’industria siderurgica italiana, ma per tutta l’Europa che crede nella solidarietà e nella ricostruzione. Con l’Accordo di Programma avviamo un progetto strategico che rilancia il sito produttivo, facendone un polo di avanguardia con tecnologie verdi, sostenibilità ambientale e nuova occupazione. È il risultato di un impegno condiviso tra istituzioni, imprese e comunità locali, un esempio virtuoso di cooperazione internazionale. Piombino si affermerà come un asset fondamentale anche per la rinascita dell’Ucraina.” ha dichiarato Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

“Oggi non firmiamo solo un accordo, ma diamo il via a un progetto che parla di ricostruzione, resilienza e cooperazione internazionale. Il polo di Piombino diventerà un punto di riferimento per l’industria italiana e un pilastro per la ripresa dell’Ucraina. Siamo orgogliosi di contribuire a entrambe queste missioni”, ha dichiarato Yuriy Ryzhenkov, CEO di Metinvest Group.

“La firma di questo importante accordo, frutto di oltre un anno di lavoro, rappresenta un passo fondamentale verso la positiva realizzazione del nostro progetto. Aver concluso in parallelo tre snodi decisivi come l’accordo sindacale, l’accordo di sviluppo con Invitalia e la copertura assicurativa di SACE, conferma quanto il progetto sia solido e ben strutturato. Ora abbiamo imboccato il rettilineo finale verso l’avvio concreto delle attività.” ha aggiunto Luca Villa, Amministratore Delegato di Metinvest Adria.

“Danieli metterà a disposizione le sue tecnologie più avanzate, con l’obiettivo di costruire un impianto sostenibile, ad alta efficienza energetica e orientato all’industria green. Questo progetto dimostra come innovazione e reindustrializzazione possano andare di pari passo”, ha aggiunto Giacomo Mareschi Danieli CEO di Danieli Group.

“In un momento così difficile per il nostro Paese, questo progetto rappresenta una luce concreta per il futuro. Non solo rafforzerà la resilienza economica dell’Ucraina, ma consoliderà i legami strategici tra i nostri due Paesi, offrendo un esempio concreto di solidarietà e visione europea nella ricostruzione post-bellica”, ha commentato Yaroslav Melnyk, Ambasciatore dell’Ucraina in Italia.