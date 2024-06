MITS Academy e Egitto insieme per la formazione meccatronica

Rafforzare i percorsi di immigrazione regolare verso l’Italia e rispondere al sempre più forte fabbisogno delle imprese di lavoratori specializzati. E’ questo il cuore del Piano Mattei per l’Africa, approvato dal governo Meloni e nella cui attuazione c’è anche un po’ di Friuli. Sono stati firmati oggi infatti i primi due protocolli legati al Memorandum d’Intesa con l’Egitto, legati alla promozione della lingua italiana e dell’istruzione professionale del nostro paese.

Il primo protocollo d’intesa è quello che riguarda anche la nostra regione. L’ITS Malignani di Udine infatti farà da capofila in un progetto con Danieli, istituto Don Bosco del Cairo e New Cairo Technological University per realizzare un’offerta educativa nel settore della meccatronica, branca in cui l’ITS Academy eccelle. Un secondo piano legato al settore biomedico sarà attuato tra partner egiziani e l’ITS Nuove Tecnologie della Vita di Bergamo.

“Questi protocolli d’intesa rientrano in una ampia strategia promossa dal Governo” ha spiegato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara “volta a migliorare il livello delle competenze tecniche e professionali degli studenti egiziani”. “L’obiettivo” ha invece commentato Michele Quaroni, ambasciatore in Egitto “è costruire presto un centro per l’impiego italo egiziano al Cairo, per creare percorsi di formazione professionale ed orientamento al mercato del lavoro, sia egiziano che italiano.”