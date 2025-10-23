Fish Very Good, il futuro della filiera della pesca tra personale e clima

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un viaggio dalle reti al piatto. Si è aperto oggi Fish Very Good, evento promosso dalla Camera di Commercio Venezia Giulia che proseguirà fino a domenica con l’obiettivo di promuovere tutta la filiera del pesce a partire dai pescatori, gli allevatori, la distribuzione e ovviamente i ristoranti.

Nel corso del primo convegno, a cui si uniscono uscite in barca, scoperta del territorio e degustazioni, tutto prenotatile attraverso il sito fishverygood.it, l’assessore regionale Stefano Zannier ha ricordato la complessità del tema e in particolare i danni causati dalle specie aliene presenti anche nelle nostre acque. Il tema del cambiamento climatico è alla base della riduzione dei fasolari.