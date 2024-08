Flashmob del Pd a Tarcento contro taglio di 13 posti su 33 alla Rsa Coianiz

“Il taglio di 13 posti è una scelta incomprensibile”, ha sottolineato la consigliera Celotti, segnalando che per Asufc “pare che i 33 posti fossero eccessivi e inutilizzati” e riferendo al contrario che “già solo in questi ultimi giorni diverse famiglie mi hanno contattata per farmi sapere che i parenti sono stati accolti alla RSA di Cividale perché a Tarcento non c’è più posto”. “Lo stesso assessore Riccardi riconosce la necessità di potenziare i posti di cure intermedie e dunque che senso ha questa riduzione?”, ha chiesto la consigliera, che ha invitato gli amministratori locali “a riprendere un ruolo di rappresentanza, di indirizzo e di verifica rispetto a questi temi all’interno dell’Assemblea d’ambito e nei rapporti con l’azienda sanitaria in Conferenza dei sindaci”.