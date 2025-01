Flex, lo stabilimento passa di mano. Il governo: nessuno deve perdere il posto

Un bagno di sangue. I timori per il futuro dei 350 lavoratori della Flex di Trieste sono alti e il commento amaro di chi ha partecipato al tavolo romano di oggi, alla presenza del governo e della regione, lascia intravedere un percorso decisamente in salita. Il gruppo Flextronics ha confermato che entro il 31 gennaio la proprietà dello stabilimento giuliano passerà in mano al fondo FairCap che ha come obiettivo il risanamento di attività in crisi. Regione e Confindustria Alto Adriatico avevano proposto delle alternative che il gruppo statunitense non ha però ritenuto adeguate. Il prossimo incontro è fissato al 12 febbraio alla presenza di tutte le parti ma la strada appare in salita. Il governo con il ministero dell’Industria e del made in Italy ha comunque annunciato che in caso di licenziamenti si valuteranno anche denunce penali contro il gruppo e verranno controllati anche tutti i contributi erogati. Alessandro Gavagnin, della Cisl, aggiunge che «Flex ci ha preso in giro per tre mesi sollevando finalmente la maschera e facendo lo scaricabile verso FerCap. Il governo ha annunciato di voler mettere in piedi tutte le misure per garantire il livello occupazionale e saremo tutti molto attenti nella difesa dei lavoratori».