Flex: nessuna risposta sul futuro di 350 lavoratori e Flex non si presenta

Tornate quando avrete un piano industriale serio e dettagliato in particolare sul futuro dei dipendenti. Con queste parole il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha chiuso il tavolo per il futuro dello stabilimento Flextronics di Trieste passato al fondo Fair Cap 12 giorni fa. Oggi al ministero si è tenuto l'incontro con le parti coinvolte e nonostante fosse stata chiesta la presenza di Flex la multinazionale statunitense non si è presentata e per questo il governo ha ribadito che si stanno valutando interventi penali a carico del gruppo. Gli assessori regionali Sergio Emidio Bini e Alessia Rosolen accusano sempre il gruppo Flex: «L'azienda fugge da ogni responsabilità, dimostrando ancora una volta la propria inadeguatezza e il disinteresse per i lavoratori, le loro famiglie e un intero territorio». Fair Cap di contro ha presentato un piano industriale definito da Fim, Fiom, Uilm e Usb troppo generico e nel quale non si parla del futuro dei 350 dipendenti e per questo lo stesso Urso ha rinviato l'incontro al 26 febbraio. Restando nel territorio triestino U-Blox ha avviato la procedura per i licenziamenti collettivi che riguarda 195 lavoratori dello stabilimento di Prosecco.