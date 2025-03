Flex, sindacati ai cancelli fabbrica martedì mattina

Martedì 11 marzo dalle 10 alle 11 le segreterie territoriali di Fim Fiom Uilm Ugl e la Rsu Flex Trieste saranno ai cancelli di Flex (AdriaTronics) per fare il punto con i lavoratori e aggiornare gli organi di stampa.

Durante l’ora di assemblea le Rsu inoltre raccoglieranno i mandati individuali per quanto riguarda la messa in disponibilità dei lavoratori dopo la decisione unilaterale di AdriaTronics di mettere tutte le maestranze in ferie forzate nella prima settimana del mese. Lo rendono noto in un comunicato congiunto le stesse segreterie sindacali e la RSU Flex. La Flex ha una vertenza aperta al Mimit dove da alcuni mesi è in corso un tavolo di confronto.