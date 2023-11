Folgiero, il digitale è la frontiera del piano industriale di Fincantieri

“Per noi la transizione digitale significa allargare la nostra zona di dominio, da quello fisico a quello logico della nave”. Lo ha detto, a Milano, Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, a margine dell’evento “Futuro in movimento”, organizzato dal Centro Nazionale per la mobilità sostenibile (Most) a Milano.

Per Folgiero la transizione digitale “è la frontiera del nostro piano industriale, è quello che ci darà la distintività nei prossimi 10 anni, quello che ci consentirà di competere rispetto a una competizione più basata sull’acciaio e sul costo del lavoro che è quella dell’Oriente. Quindi la transizione digitale per noi è una leva fondamentale del piano industriale per rimanere i primi al mondo tra dieci anni”.

Folgiero ha specificato che si tratta di “diventare sempre più integratori anche di tutto quello che c’è fuori dal dominio fisico, che è lo scafo, che sono tutti i grandi sottosistemi e andare su tutta la parte logica, quindi tutto quello che va dai sistemi di decisione fino alla gestione dell’asset navale digitale”.