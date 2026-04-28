Folgiero: ‘La sicurezza è un viaggio che non finisce mai’

“La sicurezza è un viaggio che non finisce mai. Non bisogna mai considerare che si è fatto tutto e che non c’è una nuova tecnologia, un nuovo processo, un nuovo controllo da mettere. Quindi, questo evento è un punto nave non tanto e non soltanto su quello che si può fare, sempre di più è meglio, ma anche su quanto dal punto di vista manageriale e personale questa azienda vuole fare sempre più per diventare impeccabile, leader assoluta su questi temi”. Lo ha detto l’a.d. e d.g. di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, a margine del Safety Day a Monfalcone negli impianti di Fincantieri.