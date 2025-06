Fondazione Agrifood & Bioeconomy Fvg lancia il network creato grazie al progetto Foodis

Dopo diversi mesi di lavoro di scouting è pronto il primo ‘catalogo’ di esperti sia del Friuli-Venezia Giulia sia dell’Austria pronti ad assistere le imprese alimentari e della logistica food nel rendere la loro attività più sostenibile. Questo network è frutto del progetto Foodis, co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Interreg Italia-Austria 2021-2027 e gestito da Fondazione Agrifood & Bioeconomy Fvg, che conta con la collaborazione dei partner Logistik Center Austria Süd, Università di Vienna, Università di Salisburgo, Insiel e Asugi. Questo catalogo sarà presentato a tutti gli interessati giovedì 12 giugno alle 14 nell’evento ospitato dalla biblioteca del polo universitario dei Rizzi a Udine.

Negli ultimi mesi Fab Fvg ha mappato il know-how più qualificato per accompagnare la transizione del settore agrifood verso sistemi alimentari e logistici più sostenibili, con l’obiettivo di rendere competenze, infrastrutture, servizi e opportunità visibili e accessibili per le aziende. Quelle che vogliono innovare il prodotto o il processo, ottimizzare la logistica, migliorare la performance ambientale, adottare pratiche sostenibili, accedere a nuovi mercati, internazionalizzare il business possono disporre, d’ora in poi, di un orientamento più mirato e di un catalogo digitale di opportunità costruito sulla base delle loro concrete esigenze. Tappa fondamentale del percorso, che non termina qui, sarà l’evento di networking transfrontaliero di giovedì 12 giugno, realizzato grazie alla collaborazione del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’ateneo friulano, partner associato del progetto. In occasione dell’incontro verrà lanciato ufficialmente il network di esperti, che potrà espandersi nei mesi a venire, e verranno presentate alle imprese le competenze attivabili nel territorio di confine italo-austriaco, anche con una “pitch session” dedicata con una selezione di enti ed esperienze. È inoltre prevista una parte finale con incontri mirati tra aziende ed esperti, allo scopo di promuovere nuovi contatti, collaborazioni e progettualità di impatto per le filiere strategiche regionali.

Ancora una volta Fondazione Agrifood Fvg si conferma attore chiave dell’ecosistema regionale di supporto all’innovazione sostenibile nel settore agroalimentare e della bioeconomia, aggregando portatori di interesse pubblici e privati per favorire la creazione di valore aggiunto e opportunità per la comunità e per il territorio.