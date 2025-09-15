Fondazione Allianz UMANA MENTE: grande successo per le sessioni estive del progetto sociale Hol4All

Grande successo per le due sessioni estive del progetto sociale Hol4All (Holiday for All – Una vacanza per tutti) ideato dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE per offrire una vacanza inclusiva a bambini e ragazzi con una disabilità complessa e alle loro famiglie e realizzato in collaborazione con TH Resorts. Una settimana tra laboratori artistici, trekking e sport per superare ogni barriera e, per le famiglie, un’occasione straordinaria per “creare ponti” tra i beneficiari, i volontari e tutti coloro che ruotano attorno al progetto, nato nel 2021, e che ben rappresenta la visione di “Filantropia senza limiti” della Fondazione Allianz UMANA MENTE presieduta dal Direttore Generale di Allianz S.p.A. Maurizio Devescovi.

Le due sessioni estive di Hol4All si sono svolte a Madonna di Campiglio dal 27 luglio al 1° agosto e dal 1° al 6 settembre. In quella appena conclusa, sono state 19 le famiglie ospitate dal TH Madonna di Campiglio, portando così a 236 il numero complessivo dei giovani con disabilità complesse che hanno partecipato con le loro famiglie – dall’avvio del progetto ad oggi – alle settimane di vacanza inclusive in rinomate località turistiche italiane di mare e montagna, tra cui Courmayeur, Corvara in Badia, La Thuile, l’Isola d’Elba e, appunto Madonna di Campiglio, ricaricandosi di energia, consolidando le relazioni e arricchendosi di nuove amicizie.

Il prossimo appuntamento, per la sessione invernale, è dal 14 al 18 dicembre a Corvara in Badia, in Alto Adige, dove si è tenuta anche la sessione primaverile (dal 23 al 27 marzo di quest’anno).

La sessione di settembre ha visto la partecipazione di Monica Esposito e Nicola Corti, rispettivamente Vice Presidente e Segretario Generale della Fondazione.

“Hol4All nasce nel 2021 per rispondere a un bisogno che la nostra Fondazione ha intercettato quando abbiamo ideato questo progetto: offrire inclusione e supporto alle famiglie con figli con disabilità, creando spazi e opportunità accessibili che promuovano la partecipazione attiva e il benessere di tutti i componenti della famiglia” ha spiegato Monica Esposito, Vice Presidente della Fondazione Allianz UMANA MENTE e Responsabile Eventi e Sponsorizzazioni di Allianz S.p.A., sottolineando che “i risultati raggiunti ci riempiono di gioia, poiché al termine di ogni sessione molte famiglie ci raccontano come Hol4All riesca a regalare felicità a tutti, permettendo di mettere da parte le difficoltà e di tornare a casa con un profondo senso di serenità.”

L’ultima sessione Hol4All Summer ha visto presenti anche le istituzioni locali. Per la Provincia autonoma di Trento l’assessore al turismo Roberto Failoni ha sottolineato come Hol4All permetta, a famiglie e ragazzi, di vivere esperienze entusiasmanti, godendo dell’ospitalità trentina, e nel contempo consenta al personale dell’albergo coinvolto di crescere professionalmente e maturare nuove competenze. Il Sindaco di Madonna di Campiglio Michele Cereghini ha elogiato il progetto raccontando di aver visto negli occhi delle famiglie e dei bambini la gioia di sentirsi parte della comunità campigliana, anche grazie alla vicinanza dei Vigili del Fuoco, volontari che hanno regalato loro un momento davvero speciale.

I bambini e i ragazzi con disabilità, d’età compresa tra i 5 e i 25 anni, sono stati selezionati assieme alle loro famiglie dopo un’attenta valutazione da parte della Fondazione Allianz UMANA MENTE e sono rimasti a Madonna di Campiglio fino a sabato 6 settembre. La sessione estiva appena conclusasi è stata presidiata anche da un’équipe multidisciplinare composta da educatori, psicologi e medici, affiancata da 21 volontari – tra cui numerosi dipendenti Allianz – che scelgono di dedicare il proprio tempo per supportare le famiglie durante le giornate di vacanza. Il programma, molto articolato, ha previsto giornate ricche di esperienze diverse e accattivanti.