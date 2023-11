Dalla Fondazione Bellisario Premio Women Value Company a Is Copy

Ulteriore importante riconoscimento per Is Copy, l’azienda triestina con sede anche a Udine attiva nel settore informatico e delle macchine per ufficio, che, dopo essere diventata società benefit nel 2022, ieri ha ricevuto a Milano il premio “Women Value Company”, organizzato da sette anni dalla Fondazione Bellisario insieme a Intesa San Paolo. L’azienda guidata da Sergio Iankovics è una delle 100 fra Pmi e Medie Imprese selezionate in Italia, delle quali 38 nel Nord Italia e due sole in Friuli Venezia Giulia, che sono state individuate per la loro capacità di praticare fattivamente la parità di genere all’interno dell’azienda, mettendo concretamente e sotto ogni punto di vista sullo stesso piano le lavoratrici e i lavoratori.

«Questo riconoscimento – afferma l’amministratore delegato di Is Copy, Sergio Iankovics – premia gli sforzi fatti in questi anni dalla nostra azienda per essere riconosciuta come società vicina al territorio e attenta a rispettare la parità di genere. Nel 2022, fra le prime aziende in regione abbiamo modificato la ragione sociale in società benefit, quest’anno abbiamo ottenuto questo prestigioso premio ed entro breve completeremo il percorso volto a ottenere la certificazione per la parità di genere. È un tema a cui teniamo molto – continua Iankovics – e, infatti, in questi anni ci siamo distinti per la concreta e innovativa strategia di inclusione delle donne in settore e in una realtà come la nostra che sono sempre stati caratterizzati da una preponderante presenza maschile. Nel 2023 Is Copy ha assunto otto donne a cui è stata riconosciuta una flessibilità di organizzazione del lavoro per permettere loro di conciliare al meglio i tempi di lavoro con quelli di vita. Nella scelta delle donne da inserire in azienda – prosegue l’amministratore delegato della società triestina – abbiamo dato maggior peso alle soft skill rispetto alle hard skill. Abbiamo cioè voluto favorire candidate che avessero competenze trasversali andando, poi, a integrarle con competenze tecniche che avrebbero acquisito in azienda seguendo un percorso formativo specializzato. Le donne che hanno seguito, infatti, un percorso di formazione nelle discipline cosiddette Stem sono ancora in numero molto basso rispetto agli uomini».

Un’attività convinta, dunque, quella di Is Copy per superare il gender gap non solo all’interno dell’azienda, ma più in generale a livello sociale dove le differenze di accesso al lavoro, di salario e di settori di operatività fra maschi e femmine non hanno alcun senso di esistere.

«Come dimostrano numerosi studi – conclude Sergio Iankovics –, nonostante qualche piccolo miglioramento, l’Italia continua a essere agli ultimi posti in Europa per il livello di impiego femminile. Se raggiungessimo il livello medio europeo avremmo oltre 2milioni di donne in più al lavoro con un evidente effetto positivo per la società, l’economia e il Pil nazionale. Sta in primis a noi imprenditori lavorare perché le possibilità e le condizioni lavorative per le donne siano parificate a quelle degli uomini. Proprio per questo, tutti noi alla Is Copy siamo orgogliosi del premio datoci da Intesa San Paolo e dalla Fondazione Bellisario che è intitolata a una donna dirigente d’azienda che ancora oggi costituisce un modello per tutte le donne manager e imprenditrici del nostro Paese».