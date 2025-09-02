  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG

Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Fondazione Dolomiti Unesco, Roberto Padrin nuovo presidente al posto di Stefano...
Minori non accompagnati, LegacoopSociali Fvg: “Fondamentali strutture di accoglienza con dimensioni...
Rimossi diversi alberi malati a Udine, saranno sostituiti in inverno
Accordo tra Fincantieri e PGV per sostenere l’ammodernamento della Marina polacca
Studiosi da tutta Europa e dalla Cina all’International Summer School di...
Quota 100 mila ettari per i boschi pubblici certificati PEFC in...
Confronto rifiutato, sciopero della Polizia di Udine imminente
Gorizia in difficoltà sui minori non accompagnati, Ziberna scrive a Piantedosi...
Sorpresi a Udine con rifiuti pericolosi, denunciati
ANBIMA FVG festeggia i 20 anni del Campus Musica Insieme
Fondazione Dolomiti Unesco, Roberto Padrin nuovo presidente al posto di Stefano Zannier

La Fondazione Dolomiti Unesco ha un nuovo vertice. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a Belluno, ha nominato il nuovo presidente e il nuovo vicepresidente.

Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno, subentra a Stefano Zannier, assessore della Regione Friuli Venezia Giulia. La vicepresidenza è stata affidata a Peter Brunner, assessore della Provincia di Bolzano. La nomina segue la rotazione triennale prevista dallo statuto della Fondazione, istituita nel 2010. Questa regola assicura che la presidenza si alterni, in ordine alfabetico, tra i cinque territori che si spartiscono il Patrimonio mondiale dell’Unesco: Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine.

Brunner ha sottolineato l’obiettivo principale della Fondazione: preservare le Dolomiti per le generazioni future. Per farlo, ha aggiunto, è fondamentale rafforzare la cooperazione tra le Regioni e le Province nella gestione congiunta dell’area, promuovendo un maggiore senso di responsabilità verso questo speciale paesaggio montano.

