Fondazione Dolomiti Unesco, Roberto Padrin nuovo presidente al posto di Stefano Zannier

La Fondazione Dolomiti Unesco ha un nuovo vertice. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi a Belluno, ha nominato il nuovo presidente e il nuovo vicepresidente.

Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno, subentra a Stefano Zannier, assessore della Regione Friuli Venezia Giulia. La vicepresidenza è stata affidata a Peter Brunner, assessore della Provincia di Bolzano. La nomina segue la rotazione triennale prevista dallo statuto della Fondazione, istituita nel 2010. Questa regola assicura che la presidenza si alterni, in ordine alfabetico, tra i cinque territori che si spartiscono il Patrimonio mondiale dell’Unesco: Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento e Udine.

Brunner ha sottolineato l’obiettivo principale della Fondazione: preservare le Dolomiti per le generazioni future. Per farlo, ha aggiunto, è fondamentale rafforzare la cooperazione tra le Regioni e le Province nella gestione congiunta dell’area, promuovendo un maggiore senso di responsabilità verso questo speciale paesaggio montano.