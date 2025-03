Fondazione Fincantieri, primi attestati a lavoratori stranieri

Con una cerimonia nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, sono stati consegnati i primi attestati di partecipazione ai corsi di lingua italiana destinati ai lavoratori stranieri delle ditte dell’indotto, promossi e finanziati da Fondazione Fincantieri. Sono 35 partecipanti di due classi avviate lo scorso novembre che hanno completato il percorso formativo. Erano presenti, tra gli altri, il vice president hr executive management and compensation e membro del Cda di Fondazione Fincantieri, Claudio Sforza, e il direttore dello stabilimento di Monfalcone, Cristiano Bazzara.

I corsi, promossi da Fondazione Fincantieri in collaborazione con la società Dante Alighieri, sono parte integrante del programma everyDEI, il progetto attraverso cui il Gruppo si occupa di diversità, equità e inclusione. Le lezioni si sono svolte con cadenza bisettimanale per un totale di 50 ore di formazione suddivise in 25 incontri da due ore ciascuno. Dallo scorso novembre, nei cantieri di Monfalcone e Sestri Ponente, sono state avviate complessivamente sette classi, coinvolgendo circa 180 lavoratori. Il successo e il numero di adesioni riscosso ha spinto Fincantieri a pianificare l’attivazione di ulteriori classi nei prossimi mesi, con l’obiettivo di estendere il programma ad altri siti produttivi del gruppo.