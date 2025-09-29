  • Aiello del Friuli
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Fondazione Friuli e Università di Udine: alleanza rinnovata
Regione, plauso trasversale per innovazione e semplificazione nel commercio
Crisi Tirso: Rosolen, prosegue impegno su ricollocazione e rilancio
Despar Nord, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e Andos Udine insieme
Recruiting day a Tolmezzo martedì 30 settembre: 102 candidati
Sportelli unici per le Comunità Energetiche Rinnovabili: APE FVG offre consulenza...
Fincantieri e Tui Cruises firmano un contratto per due nuove navi...
Nigeriano di 46 anni aggredito nella notte in via Longarone a...
Ronchis, rubati da un’abitazione orologi di valore per 20 mila euro
Frontale tra due moto a Fiaschetti di Caneva, tre feriti gravissimi
Economia

Fondazione Friuli e Università di Udine: alleanza rinnovata

Confermato il sostegno della Fondazione Friuli all’Università per potenziare didattica, ricerca, internazionalizzazione, valorizzazione delle conoscenze e competitività del territorio
Redazione
Autore: Redazione

L’alleanza tra Fondazione Friuli e Università di Udine si conferma e rafforza. Oggi, a Palazzo Antonini Stringher il rettore Roberto Pinton e il presidente della Fondazione Bruno Malattia hanno sottoscritto la convenzione che prevede un contributo di 800mila euro a favore dell’Università. Queste risorse saranno impiegate dall’Università per interventi su due direttrici: il rapporto con il sistema economico-produttivo e gli interventi strategici, da una parte, e l’attrattività e la promozione dell’offerta formativa, dall’altra.

La prima direttrice prevede il rafforzamento dell’UniUd Lab Village, il polo di ricerca avanza dall’Ateneo, in particolare nelle aree dell’energia e dell’agro alimentare; il potenziamento delle attività di raccordo imprese-laureati-studenti (placement); il sostegno a progettualità che valorizzino il patrimonio culturale e sociale delle nostre comunità. Particolare attenzione sarà riservata al territorio di Pordenone con azioni destinate a favorire le sue vocazioni produttive e la presenza universitaria.

Con la seconda direttrice saranno avviate azioni per potenziare: la qualità e l’accessibilità della didattica, in particolare l’innovazione dei percorsi e l’internazionalizzazione; lo sviluppo e le esperienze formative in contesti laboratoriali e applicativi; le ricerche archeologiche in Friuli Venezia Giulia; le strutture laboratoriali della sede di Pordenone.

“L’accordo – ha detto il rettore Pinton – rinnova la storica e strutturale collaborazione fra l’Ateneo e la Fondazione Friuli, confermando il forte sostegno a favore dell’Università. Vi sono, tuttavia, importanti elementi di novità che tendono a incrementare l’efficacia delle azioni programmate, rafforzando il ruolo dell’Università nel territorio. Grazie alla sensibilità del presidente e del Consiglio di amministrazione potremo essere più incisivi nella promozione del territorio, per renderlo sempre più competitivo, e nella formazione superiore dei giovani. In questi anni, grazie alla Fondazione, l’Ateneo ha potuto conseguire lusinghieri e tangibili risultati legati a progettualità condivise”.

“Con il piano di iniziative previste dall’accordo di quest’anno – ha commentato il presidente Malattia – sosterremo l’Università per rendere ancora più incisiva la sua presenza nelle città di Udine e di Pordenone e su tutto il territorio friulano. A riguardo sono significativi due obiettivi simbolici: la sistemazione del patrimonio storico della Zanussi, a opera del laboratorio di Scienze e Tecnologie multimediali attivo nella sede di Pordenone, e le iniziative collegate al 50° anniversario del terremoto che coinvolgeranno oltre all’Ateneo molte altre istituzioni locali. In questa occasione, infine, desidero esprimere un ringraziamento cordiale e amichevole al rettore Pinton, al termine del suo mandato, per aver saputo in modo sapiente e signorile continuare a tessere il rapporto tra l’Università e la Fondazione che è sempre stato incentrato, e lo resterà ancora, sull’interesse del Friuli e sul futuro dei suoi giovani”.

Ultime notizie

Fondazione Friuli e Università di Udine: alleanza rinnovata
Regione, plauso trasversale per innovazione e semplificazione nel commercio
Crisi Tirso: Rosolen, prosegue impegno su ricollocazione e rilancio
Despar Nord, l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e Andos Udine insieme
Recruiting day a Tolmezzo martedì 30 settembre: 102 candidati
