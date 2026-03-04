Fondazione Renati, l’ex teatrino diventa sala multimediale

Con questo intervento consegniamo a Udine un luogo dove studiare, incontrarsi, crescere insieme, dentro una visione complessiva che integra formazione, servizi e città”. Sono le parole dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, intervenuta a Udine all’inaugurazione della sala multimediale “Fabio Illusi”, all’interno della sede della Fondazione Filippo Renati.

L’assessore ha sottolineato come la Regione abbia creduto fin dall’inizio in un progetto caratterizzato da una visione chiara dell’istituto e del suo ruolo nella comunità, sostenendolo attraverso un percorso condiviso in Giunta e in Aula che ha consentito l’attivazione delle necessarie misure finanziarie.

L’opera è frutto di un investimento di 1 milione e 800 mila euro: 600 mila euro per il recupero dell’ex teatrino, 700 mila euro per proseguire la riqualificazione e ulteriori 500 mila euro per il completamento dell’intervento, in particolare per l’installazione del nuovo impianto di climatizzazione estiva.