Fondazione RUI: il 60% dei residenti trova occupazione a un mese dalla laurea

Il 60% dei residenti dei Collegi universitari di merito della Fondazione RUI trova un lavoro in linea con i propri studi a un mese dalla laurea e il 93% entro un anno. E non sono solo contratti brevi o sostituzioni: in un caso su due si tratta di occupazioni stabili entro il primo anno dalla laurea, in 3 su 4 entro i primi due anni. Il 60% degli intervistati inoltre valuta molto o estremamente utile l’esperienza della vita nelle residenze della Fondazione per l’inserimento nel mondo del lavoro e per lo svolgimento dei compiti affidati, e il 90% la consiglia molto o moltissimo.

E questo a prescindere dall’estrazione socioeconomica: un intervistato su tre infatti afferma di provenire da una famiglia in fascia di reddito bassa o medio-bassa, circa la metà (53%) in fascia di reddito media e solo il 13% in fascia alta. Il 37% dei padri possiede al massimo un diploma di scuola superiore, cifra che sale al 53% per le madri, mentre il resto dei genitori ha conseguito titoli di laurea o post laurea.

Entrando più nel dettaglio, degli Alumni che hanno risposto al sondaggio 184 sono uomini (77%) e 56 donne con 38 anni di età media, hanno trascorso 4 anni in residenza e provengono indistintamente da tutte le regioni italiane, con una leggera prevalenza di Lombardia, Sicilia, Puglia, Lazio, Veneto. Nelle aree di studio economiche e mediche la percentuale di uomini e donne praticamente si equivale, in campo giuridico, umanistico e anche scientifico c’è invece una prevalenza di donne, mentre gli uomini prediligono facoltà ingegneristiche.

A livello lavorativo, oltre la metà degli intervistati ricopre posizioni apicali (18% top manager/partner e il 35% senior) e ha tra i 30 e i 50 anni, il 35% svolge un ruolo intermedio e l’11% è un entry level che nella grande maggioranza (80%) ha meno di 29 anni. Circa la metà (48%) del campione ha conseguito un titolo post laurea. Quanto alla soddisfazione rispetto al proprio lavoro, il 90% si dice molto o abbastanza soddisfatto delle mansioni che ricopre, il 75% delle possibilità di carriera e della remunerazione, l’85% della coerenza con il proprio percorso di studi, l’86% dell’equilibrio vita-lavoro.

Sono questi alcuni dei dati che emergono da una ricerca appena conclusa che ha coinvolto il network di ex residenti dei Collegi di merito della Fondazione RUI. Dati che sottolineano anche l’importanza di valorizzare il merito, indipendentemente dal contesto socioeconomico da cui si proviene, con un occhio di riguardo allo sviluppo del talento, in modo che possano essere risorsa strategica per l’intero Sistema Paese.

È con questi obiettivi che la Fondazione RUI gestisce 12 residenze universitarie accreditate dal MUR, 5 a Milano, 3 a Roma, 2 a Genova, 1 a Bologna e 1 a Trieste: ogni anno ospita in media circa 500 studenti meritevoli e il 90% di essi gode di agevolazioni che possono coprire fino al 100% della retta, grazie a borse di studio e convenzioni con le Aziende e le Università.

La Fondazione Rui a Trieste – Il Collegio Rivalto

Oggi a Trieste gli studenti residenti del Collegio Rivalto sono circa venti, tra i quali diversi con profilo internazionale provenienti da Canada, Brasile, Croazia, Spagna e Iran.

I residenti non ricevono solo vitto e alloggio, ma anche un progetto formativo personalizzato e molte occasioni di crescita per sfruttare appieno gli anni di studio. I Collegi della Fondazione Rui, infatti, offrono a ciascun ospite un progetto formativo personalizzato, assicurando attività didattiche interdisciplinari e integrative rispetto al corso di studi seguito (Progetto JUMP), nonché servizi di orientamento, tutoring e coaching – da parte di professionisti e docenti, ma anche di studenti più grandi e della vasta rete degli Alumni (ex residenti) – che facilitano l’apprendimento e il successivo inserimento nel mondo del lavoro, con specifiche attività di placement. Negli anni la Fondazione ha sviluppato iniziative pilota per l’orientamento e la mobilità internazionale al servizio di tutto il sistema universitario.

JUMP è il progetto formativo interdisciplinare attivo in tutte le Residenze Rui. È un percorso che integra il sapere accademico con i contenuti e le dinamiche proprie del mondo del lavoro. Sono tre gli ambiti di sviluppo: soft skills, formazione interdisciplinare e moduli tematici, in cui i ragazzi affrontano casi concreti di studio sotto la guida di professionisti di alto profilo, in un ambiente di intenso apprendimento. GUARDA IL VIDEO