Fondazione Tullio, nominati i nuovi componenti del comune di Udine

E’ stato nominato dal Comune di Udine il nuovo CdA della Fondazione “Nobile dott. Giuseppe Tullio” per il quadriennio 2024-2028. Ne fanno parte Luca Picco come presidente, Cristina Collavin, Emanuela Cosatti e Mario Savino come consiglieri. Un ulteriore consigliere verrà nominato da Civibank.

Luca Picco lavora come coordinatore all’interno della Caritas, Mario Savino è dottore commercialista mentre Emanuela Cosatti e Cristina Collavin hanno rispettivamente vasta esperienza nel mondo della scuola e del no profit la prima, e della realtà sociale del territorio la seconda.

La Fondazione Tullio, la più antica ancora operante in Friuli, trae origine dal testamento risalente al settembre 1898 per amministrare l’eredità dell’aristocratico udinese Giuseppe Tullio in favore del Comune di Udine. L’ente dispone di un patrimonio immobiliare e finanziario frutto del lascito del nobile Tullio, la cui gestione è finalizzata all’erogazione di contributi ed interventi a favore di enti, scuole, collegi pubblici e privati, centri di solidarietà e associazioni che provvedono con la loro attività all’assistenza e al recupero di persone indigenti o che si trovino in condizione di grave disagio sociale secondo le espresse volontà testamentarie.

La Fondazione, con sede in via Stabernao 7, non persegue fini di lucro e trae i mezzi per l’attuazione di fini istituzionali dall’amministrazione e dalla gestione del proprio patrimonio.

“Ringraziamo il cda uscente per l’ottimo lavoro svolto e per lo stato di salute in cui si trova la Fondazione” ha esordito così il neo presidente Picco durante un incontro a Palazzo D’Aronco con il Sindaco della città Alberto Felice De Toni e i due assessori Andrea Zini e Stefano Gasparin.

“Vogliamo agire in continuità, aiutando enti e persone che sono in difficoltà, sempre salvaguardando la sostenibilità della Fondazione. La parte immobiliare infatti richiede adeguamenti e manutenzione costanti. Avremo cura di poter tenere in salute le casse dell’ente per poter erogare il maggior numero di contributi possibile. In futuro abbiamo intenzione di introdurre qualche innovazione, cercando di interpretare al meglio i cambiamenti del contesto socio economico”.

“La Fondazione Tullio è uno degli enti storici della realtà udinese e svolge un encomiabile lavoro nei confronti delle categorie più fragili. Ringrazio i nuovi consiglieri che si mettono a disposizione volontariamente per il bene collettivo” ha commentato l’Assessore all’Equità Sociale Stefano Gasparin.

“Il nuovo cda ha le competenze ideali per gestire al meglio il lascito Tullio. Tutti i componenti infatti hanno una solida competenza e conoscenza della realtà udinese e delle sue necessità. Siamo sicuri che svolgeranno egregiamente il loro lavoro” ha commentato a sua volta l’Assessore alle Politiche abitative per l’Edilizia Sociale Andrea Zini.