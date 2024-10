Fondi agli Atenei in Fvg, scontro in commissione

La battaglia dei numeri su finanziamenti alle Università della regione, tra tagli nazionali ed erogazioni della Giunta Fedriga, è arrivata in VI Commissione dove si è discusso dell’assestamento di bilancio autunnale, che in totale mette a disposizione oltre 266 milioni di euro. Il dibattito, in particolare dalla opposizioni si è incentrato sul taglio del Fondo nazionale di finanziamento ordinario per le università italiane, che ha toccato anche Udine e Trieste. Dall’assessore Rosolen e dalla maggioranza, di contro, sono stati sottolineati i sostanziosi finanziamenti agli Atenei di Udine e Trieste. GUARDA IL VIDEO