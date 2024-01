Fondi comunitari, Cabibbo: gestione spesa, FVG leader nazionale

Il capogruppo regionale di Forza Italia in Consiglio Regionale Andrea Cabibbo ha annunciato: “La nostra regione si posizione ai vertici in Italia per la capacità di ottenere e reinvestire fondi comunitari finalizzati a erogare servizi per i nostri cittadini. In particolare, va evidenziato il primo posto tra le Regioni più sviluppate nel programma del Fondo europeo di sviluppo regionale. Non solo: abbiamo avuto la lungimiranza di aggiungere ulteriori fondi regionali per garantire nuove opportunità ai cittadini del Friuli Venezia Giulia”.

“Il referto sulla gestione dei fondi comunitari da parte della Regione – programmazione 2014-2020, approvato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti il 2 novembre 2023, e illustrato questa mattina in aula nel corso della V Commissione, esprime un giudizio ampiamente positivo sulla gestione della spesa relativa ai fondi europei” commenta il consigliere.

Cabibo fa poi alcune considerazioni in merito. “La prima: sappiamo, sia come enti pubblici che come soggetti privati, presentare progetti e idee che l’Ue finanzia – evidenzia -. La seconda: sappiamo utilizzare i fondi in modo oculato e responsabile per trasferire i buoni propositi in servizi e risultati, anche grazie a un tessuto produttivo che si è dimostrato, ancora una volta, all’altezza delle proposte formulate dalla pubblica amministrazione. La terza: sappiamo come e dove intervenire attingendo dal bilancio regionale per potenziare alcune misure, in particolare per il mondo delle imprese”.

Ancora il consigliere di FI: “Il disco verde della Corte dei conti dimostra quanto questa Regione sia guidata, sia sotto il profilo tecnico che politico, da professionisti dotati di visione, capacità e concretezza. Lo conferma, ad esempio, l’aumento dei fondi per il Fesr, che nella programmazione 2021-2027 passa da 320mila a 510mila euro”.