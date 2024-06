Fondi strutture turistiche, stanziamento di Risorse per i Comuni Montani

Il Vicepresidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia, Stefano Mazzolini, ha espresso la sua soddisfazione per il recente stanziamento di risorse destinate ai comuni montani della regione. Con un totale di 5.854.894,37 euro, questi fondi mirano a migliorare le infrastrutture turistiche e sostenere lo sviluppo economico delle aree montane.

“Questo stanziamento è un chiaro segno dell’attenzione della Giunta Fedriga per l’Alto Friuli,” ha dichiarato Mazzolini. “Investire nelle nostre comunità montane è essenziale per garantire una migliore qualità della vita ai residenti e promuovere lo sviluppo turistico ed economico della Regione.”

I comuni beneficiari dei fondi includono Socchieve, Treppo Ligosullo, Chiusaforte, Preone, Sauris, Ampezzo, Ravascletto, Resiutta, Sutrio, Arta Terme, Buja, Gemona, Malborghetto Valbruna e il Consorzio Boschi Carnici.

A titolo di esempio degli interventi finanziati comprendono:

• Socchieve: Ammodernamento di impianti, opere e strutture complementari all’attività turistica del Rifugio Grasia, con un contributo di 400.000 euro.

• Treppo Ligosullo: Ammodernamento dei percorsi sentieristici di fondovalle con finalità inclusive, complementari all’attività turistica, con un contributo di 400.000 euro.

• Chiusaforte: Ampliamento dell’offerta turistica in località Sella Nevea e sviluppo della sentieristica a fondovalle in prossimità della ciclovia Alpe-Adria, con un contributo di 400.000 euro.

• Ampezzo: Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della Baita Torino, con un contributo di 320.000 euro.

• Sauris: Ammodernamento del Borgo San Lorenzo, con un contributo di 400.000 euro.

• Arta Terme: Realizzazione della copertura dei campi da padel e ammodernamento degli spogliatoi, complementari all’attività turistica, con un contributo di 400.000 euro.

• Tarvisio: Ammodernamento del sentiero naturalistico di fondovalle denominato Trekking Julius Kugy con un contributo di 400.000 euro.

L’importanza di migliorare le strutture turistiche nelle zone montane non può essere sottovalutata, poiché rappresenta una condizione fondamentale per chi vive in queste aree e per attrarre turisti, favorendo così lo sviluppo economico locale.

Il Vicepresidente Mazzolini ha concluso affermando: ” La regione sta investendo molto nel creare le condizioni ideali per vivere e lavorare in Alto Friuli, e il turismo è un asset importantissimo. Mai come adesso, il Friuli Venezia Giulia ha investito così tanto per lo sviluppo turistico.

Continueremo a sostenere i nostri comuni montani, garantendo che ricevano le risorse necessarie per crescere e prosperare.”