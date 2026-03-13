Fondo di rotazione, 336 milioni al sistema agricolo nel 2025

Negli ultimi otto anni la Regione Friuli Venezia Giulia ha deciso di puntare sul fondo di rotazione come modalità principale di sostegno al comparto agricolo. Un modello che prevede la collaborazione tra intermediari finanziari, sistema delle garanzie e amministrazione regionale per valutare gli investimenti proposti dalle realtà agricole, garantirne la sostenibilità, lasciando liberi gli imprenditori di sviluppare i propri progetti, senza vincoli rigidi legati a specifiche misure contributive. Nel 2025 il fondo di rotazione ha erogato complessivamente 336 milioni di euro.

Il quadro è stato tracciato al centro congressi di Udine Fiere, in occasione del convegno ‘Partnership finanziarie per l’agricoltura: risultato raggiunti e nuove opportunità’, che ha visto fianco a fianco il Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia, Finreco, la finanziaria regionale della Cooperazione, e la Regione. Un approccio – è stato evidenziato – che favorisce la crescita del sistema imprenditoriale agricolo, poiché pone al centro la qualità e la sostenibilità degli investimenti, piuttosto che il contributo pubblico in sé.