Fondo vittime amianto, è di Fincantieri l’unica richiesta

C’è un’unica domanda pervenuta al Nuovo Fondo Vittime Amianto Cantieri Navali istituito a fine 2023 dal Governo ed è quella di Fincantieri. E’ quanto ha appreso Telefriuli dopo la conferenza sul “riparto del fondo vittime amianto alla luce delle recenti disposizioni”, svoltasi stamani, 29 marzo 2024, in biblioteca a Monfalcone. A far emergere l’argomento è stato Claudio Ceron della Fondazione Ubaldo Spanghero, che ha sottolineato come il 31 dicembre scorso Fincantieri abbia fatto sapere allo studio legale convenzionato col patronato Inca che la società avrebbe presentato domanda d’accesso alle prestazioni Fondo vittime amianto. Il consigliere regionale di minoranza Enrico Bullian ha spiegato di aver richiesto all’Inail un accesso agli atti per conoscere il numero di istanze presentate allo stesso fondo. La risposta dell’ente è stata che entro il 15 gennaio, ultima data utile per la presentazione delle domande, ne è arrivata una sola di una società partecipata pubblica, e l’istruttoria è non ancora terminata. Bullian ha chiesto a Fincantieri di smentire di essere l”unica società ad aver chiesto le risorse del Nuovo Fondo Vittime Amianto, ma in serata Telefriuli ha avuto conferma che l’unica domanda è stata presentata proprio dal colosso navalmeccanico triestino. Il fondo mette a disposizione 20 milioni di euro, e sarebbero almeno 26 i lavoratori o loro familiari esposti amianto che sul territorio monfalconese avrebbero diritto ad accedere a questo fondo. Ma nessuno, probabilmente, è venuto a conoscenza in tempi utili della possibilità mentre sul territorio nel 2022 si è registrato il record di sempre di casi accertati di mesotelioma, raggiungendo quota 80.