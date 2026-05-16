Foresta in valle, a Paularo la festa del legno e del bosco

Conferenze, laboratori, escursioni, incontri, eventi, visite e gare di abilità: è “Foresta in valle”, la manifestazione per la valorizzazione della filiera del legno che da oggi, e per tutto il week end, animerà Paularo.

Promosse dalla Regione e dal Cluster Legno Arredo Casa, la “due giorni” dedicata alle foreste e al bosco comprenderà anche spettacoli, mercatini, sfide fra i boscaioli, dimostrazioni di scultura e lavorazione del legno, oltre alla degustazione di prodotti tipici del bosco e del territorio e a momenti di approfondimento sulla gestione economica delle risorse forestali e sulle opportunità della bioeconomia del bosco.