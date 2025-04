Foresta in Valle “sale” in Val Canale

Dopo il successo riscosso nelle prime due edizioni nella pedemontana (valli del Natisone e Torre, e Valcellina), Foresta in valle “sale” a Tarvisio per una terza edizione che si preannuncia ricca di eventi, relatori internazionali di alto livello, scambi tra addetti ai lavori, iniziative ludiche per famiglie. Un appuntamento che ogni anno fa tappa in una diversa località boschiva della regione proponendo riflessioni e spunti sull’importanza della gestione forestale sostenibile e dello sviluppo delle filiere del legno del FVG attraverso conferenze, laboratori, escursioni, esposizioni, e un pizzico di folklore offerto dalla entusiasmante gara tra i boscaioli.

“Torna lì dove è nata la sede prima associazione boscaioli, in Valcanale, il luogo ideale, quindi, per parlare di bosco – ha affermato Mirco Cigliani, presidente del Cluster forestale Fvg, alla presentazione della manifestazione nel palazzo della Regione Fvg a Udine -. Saremo a Tarvisio dove foreste gestite, tra le più belle, hanno conquistato ben due certificazioni: la PEFC e la FSC. Abbiamo iniziato Foresta in Valle con la pedemontana per valorizzare questo interessante bacino; ora che, grazie alle prime due edizioni abbiamo consolidato l’importanza dell’evento a livello nazionale, vogliamo puntare a un dialogo sempre più internazionale con gli amici austriaci e sloveni”. Con un percorso avviato cinque anni fa e condiviso con la Regione, Legno Servizi ha tracciato e seguito la strada giusta per promuovere le imprese boschive locali e le segherie di prossimità, “e soprattutto rafforzarle fra loro – osserva Cigliani -. Oggi si parla di foresta ogni giorno, con l’obiettivo di far conoscere il settore anche a chi non appartiene al nostro mondo”.

“La manifestazione, sviluppata in stretta collaborazione con l’assessorato alle foreste della Regione Fvg, si consolida come appuntamento simbolo della gestione forestale del FVG sostenibile, regionale ma anche internazionale – ha aggiunto Carlo Piemonte,direttore Cluster Legno Arredo FVG e del Cluster nazionale Italia Foresta Legno -. “Foresta in valle” esce infatti dai confini, divenendo crocevia internazionale, ed ospita esperti italiani, carinziani, sloveni, pronti a dialogare e confrontarsi sul mondo foresta-legno. Sarà un’occasione entusiasmante per mettere a confronto modelli diversi, ma che riguardano tutti un’area in cui le foreste non conoscono realmente i confini”.

Ampliare la visione locale dialogando e confrontandosi con le nazioni vicine è anche l’invito dell’assessore regionale Stefano Zannier. “I modelli sono differenti, ma l’obiettivo è unico e punta alla sostenibilità e valorizzazione di una risorsa che si perpetua, se ben gestita. Foresta in valle offre l’opportunità di esporre esperienze e di allargare l’orizzonte senza temere approcci diversi, anzi scoprendoli per poter migliorare continuamente”. Importante, poi, anche favorire il coinvolgimento con chi non appartiene strettamente al mondo forestale, “riportando i cittadini della regione ad avere confidenza con la natura e le foreste, invogliandoli a optare per il legno, che ha una catena di custodia lunghissima, magari scegliendo anche oggetti e utensili di questo nobile materiale”.

Dal sito ufficiale di Foresta in Valle https://forestainvalle.com/, che contiene tutte le informazioni del weekend, ci si può iscrivere alle attività e agli eventi in programma (tutti gratuiti, ma per alcuni è richiesta la prenotazione).