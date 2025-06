Format Research: migliora l’incontro tra domanda e offerta

Gli Enti bilaterali del Terziario e del Turismo del Friuli Venezia Giulia costituiti da Confcommercio e dalle organizzazioni sindacali hanno attivato anche il Programma 2025 di rimborsi per investimenti e costi sostenuti da imprese e lavoratori aderenti. La fase di presentazione delle domande è scattata lo scorso 8 maggio e si chiuderà alle 17 del prossimo 31 dicembre.

«Un’iniziativa importante a favore dell’imprenditore e dei suoi collaboratori – commentano il presidente dell’Ente bilaterale Fabio Pillon e il vicepresidente Adriano Giacomazzi –, che potranno accedere a un sostegno sulle spese legate a situazioni diverse, che li coinvolgono direttamente o che interessano, nel caso dei dipendenti, figli e genitori».

Le risorse stanziate per il 2025, hanno informato Pillon, che è anche vicepresidente di Confcommercio regionale, e Giacomazzi in conferenza stampa nella sede di Confcommercio Pordenone, ammontano a 482mila euro, risorse che potrebbero aumentare nel corso dell’anno. Il Programma 2024 ha premiato 1999 lavoratori e 455 imprese per rimborsi pari a quasi 510mila euro, utilizzando anche residui degli anni precedenti.

Per il 2025 sono ammissibili i rimborsi su cinque linee di intervento a sostegno del personale dipendente: partecipazione a corsi di formazione e tasse universitarie (formazione); assistenza straordinaria per malattia (salute); conciliazione familiare, assistenza alla persona, spese funerarie, libri di testo scolastici (genitorialità e assistenza alla persona); trasporto pubblico (mobilità sostenibile); attività sportive, attività culturali (benessere della persona).

Sono invece tre le linee di intervento a favore delle imprese iscritte: partecipazione a corsi di formazione obbligatoria e continua da parte di dipendenti e titolari (formazione); orientamento e assistenza in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e haccp, redazione documenti, analisi di laboratorio, visite mediche aziendali, acquisto divise di lavoro/dpi (sicurezza); consulenza e investimenti per l’innovazione tecnologica dei processi aziendali (innovazione tecnologica).

Sono beneficiari imprese e lavoratori con sede o unità locali in Friuli Venezia Giulia e che abbiano provveduto al regolare versamento dei relativi contributi all’Ente bilaterale negli ultimi 3 mesi.

Le domande dovranno essere presentate inviando la documentazione richiesta (come da indicazioni sul sito https://ebt.fvg.it/) all’indirizzo email dell’Ente bilaterale territoriale di competenza.

Nella foto, da sx, la consigliera dell’Ente bilaterale Marika Baio, il presidente Fabio Pillon, il vice Adriano Giacomazzi, i ricercatori Pierluigi Ascani e Alessandro Russo.