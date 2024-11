Formazione ai norcini per prevenire la peste suina africana

La stagione dei norcini è arrivata e nei 579 allevamenti di suini per uso familiare censiti in Regione tramite la Banca Dati Nazionale, si stanno facendo i preparativi, che quest’anno però devono tenere conto delle misure di contrasto alla diffusione della peste suina, che non colpisce l’uomo ma che costituisce una grave minaccia per tutta la filiera.

L’adozione di corrette pratiche, come già indicate dalle linee guida emesse prontamente dalla Regione, consente di mantenere alto il livello di sorveglianza.

Per questo, nell’ambito dell’ormai tradizionale corso tecniche di norcineria, organizzato dalla Fondazione AgrifoodFVG in collaborazione con l’ecomuseo “Il Cavalir”, è stato organizzato un momento formativo aperto a tutti gli interessati. L’appuntamento è per giovedì 7 novembre, dalle 15 alle 18, nel Museo della vita Contadina di Cjase Cocel a Fagagna. Al corso interverrà personale dei servizi veterinari dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, gli esperti parleranno di gestione dell’allevamento animale, dell’inquadramento normativo nella lavorazione delle carni e aggiornamento sulle regole per la macellazione domestica e di buone pratiche di igiene durante la lavorazione delle carni, comprese quelle che mirano a contenere l’epidemia, già presente in alcune zone del Nord Italia dove ha causato notevoli danni agli allevamenti.