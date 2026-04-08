Formazione: Come usare l’AI per competere sul mercato

Confcommercio Udine lancia BIX26 – Business AI Experience, iniziativa pensata per le imprese del territorio che mette al centro l’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale come leve concrete per competere sul mercato.

Promosso da Confcommercio Udine in collaborazione con Sinesy e il sostegno della Camera di commercio Pn-Ud, l’evento è in programma lunedì 13 aprile in Cciaa a partire dalle 14. L’appuntamento si svilupperà in due sezioni. Ai saluti del presidente camerale e vicepresidente nazionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo, seguirà una sessione plenaria condotta da tre esperti di Sinesy, società che supporta le imprese nel loro percorso di trasformazione digitale: il direttore marketing Giuliano Pellizzari, il digital marketing strategist Marco Segatto e il chief product owner Davide Dal Borgo, professionisti che uniscono competenze tecniche e visione strategica e che guideranno i partecipanti nell’esplorazione dei temi chiave dell’esperienza cliente, della fidelizzazione e dell’ottimizzazione dei costi attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali.

La giornata si completerà con tre workshop verticali di formazione modulare fortemente orientata alla pratica, con laboratori applicativi, casi reali e strumenti immediatamente utilizzabili in azienda. In prospettiva è poi in cantiere la BIX 26 Academy, un’articolata proposta formativa che prevede tre percorsi dedicati all’esperienza cliente con tecnologie digitali e AI, alle strategie di fidelizzazione e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza e ridurre i costi, «L’iniziativa – spiega il vicepresidente di Confcommercio Udine Fabio Passon – nasce con l’obiettivo di offrire alle imprese strumenti concreti per affrontare i cambiamenti in atto nei comportamenti dei consumatori e nei modelli di business, mettendo a disposizione competenze, metodologie e tecnologie capaci di trasformare le sfide digitali in opportunità di crescita e sviluppo, in un contesto economico sempre più competitivo e orientato all’esperienza del cliente».