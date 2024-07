Formazione e sicurezza: 10 milioni di euro per progetti sul lavoro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Oltre 10 milioni di euro a favore di imprese e lavoratori sul fronte della formazione. Questi finanziamenti che arrivano dai fondi europei, sociali e di sviluppo regionale, che sono stati illustrati dall’assessore regionale a Lavoro e Istruzione Alessia Rosolen, che vedono nel dettaglio 7 milioni per la formazione continua, 750mila euro per responsabilità di impresa e welfare aziendale, mezzo milione per la cultura della sicurezza e quasi due milioni per la transizione digitale. Altri 170mila euro sono messi a disposizione dall’Inail in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

“Lo scopo – ha rilevato Rosolen – è quello di aumentare la qualità del lavoro, l’inclusione sociale all’interno delle imprese e più in generale l’attrattività del nostro territorio, realizzando principi che devono permeare la nostra società. Non mancheranno approfondimenti strategici che guardano a modelli in fase di sperimentazione (come le società Benefit), al tema della legalità, alle nuove generazioni (attraverso la formazione di tutor aziendali), al conseguimento della certificazione di genere”.

Tra i progetti presentati, l’intervento denominato “PercoRSIC Fvg e curato da Ires sarà incentrato sulla responsabilità sociale d’impresa e sul welfare aziendale. Saranno svolti seminari, workshop, attività di approfondimento e di coaching, con l’obiettivo di raccogliere una serie di buone pratiche utili a redigere un catalogo di linee guida sul tema. Il progetto, al via il 18 luglio, sarà attivo fino a dicembre 2025

Saranno invece a cura di Enaip Fvg l’avviso Fondo sociale europeo Conimpresa (formazione continua) e il bando Fesr sulle competenze per la transizione industriale. I percorsi previsti dureranno fino al 30 giugno 2026 e si articoleranno in tre distinti cataloghi, inerenti allo sviluppo delle competenze digitali, allo sviluppo delle competenze di sostegno al cambiamento e agli ambiti legati alla Strategia regionale per la specializzazione intelligente.