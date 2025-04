Forni Avoltri: si presenta la cooperativa per il benessere della comunità “Alto Degano Servizi”

La storica Società Allevatori Alto Degano di Forni Avoltri si trasforma in una nuova realtà a servizio della comunità. È nata la cooperativa “Alto Degano Servizi – Società Cooperativa di Utenza”,con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nel territorio attraverso servizi essenziali dedicati ai cittadini, con particolare attenzione a chi è in difficoltà o ha necessità di assistenza.

Per illustrare alla popolazione gli obiettivi, le attività previste e le modalità di adesione alla nuova realtà, è stata organizzata una riunione pubblica mercoledì 16 aprile alle ore 18 nella sala consiliare del Comune di Forni Avoltri.

La decisione di dare vita alla nuova cooperativa è maturata a seguito della vendita della Stalla Sociale a un’azienda agricola che continuerà le stesse attività di allevamento e gestione del territorio. I proventi della vendita, nel rispetto delle normative vigenti, saranno reinvestiti per dar vita a un progetto di forte valore sociale e solidale.

Tra i servizi che si intendono sviluppare, compatibilmente con le risorse disponibili e le esigenze della comunità, vi sono: il trasporto con pulmino per l’accesso ai servizi socio-sanitari e per attività ricreative e culturali, la prenotazione di visite mediche online per facilitare l’accesso alla sanità, servizi alla persona a km 0 (come parrucchiera, estetista, fisioterapista e infermiera), oltre alla consegna a domicilio di medicine e pasti e al supporto nelle attività domestiche, sfalcio giardini e pulizia canne fumarie.

Valentina del Fabbro, Presidente del Consiglio di amministrazione della Società Allevatori, sottolinea: “Per onorare lo sforzo e il lavoro dei nostri avi, desideriamo investire l’eredità che ci hanno lasciato in una realtà cooperativa che possa aiutare tutti noi a vivere meglio e in comunità, seguendo lo stesso spirito che aveva mosso i fondatori della Società Allevatori moltissimi anni fa. Questa iniziativa, grazie al supporto di Confcooperative Alpe Adria, è pensata per migliorare la qualità della vita nel nostro Comune, con servizi essenziali per tutti gli abitanti e con soluzioni pratiche per chi ha difficoltà di mobilità o bisogno di assistenza“.

La cooperativa sarà aperta alla partecipazione attiva dei cittadini, che potranno diventare soci con una quota minima e contribuire alla definizione dei servizi più utili per il territorio.

Il Consiglio di Amministrazione della nuova cooperativa invita la cittadinanza e le istituzioni locali a sostenere questo importante progetto, che intende rafforzare il senso di solidarietà e coesione nella comunità di Forni Avoltri.