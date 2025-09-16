Forni Avoltri, inaugurato il nuovo sportello ATM di PrimaCassa FVG

È stato inaugurato ieri alle 18 il nuovo sportello ATM di PrimaCassa FVG – Credito Cooperativo, collocato in uno stabile di fronte al Municipio e accanto alla caserma dei Carabinieri. Dopo il taglio del nastro, autorità e cittadini si sono spostati nella sala consiliare del Municipio di Forni Avoltri per i saluti ufficiali.

Alla cerimonia erano presenti il presidente di PrimaCassa FVG Marco Gasparini, il vice presidente Giuseppe Varisco, il direttore generale Sergio Copetti, il vice direttore generale Alessandro Rosso, vari componenti del Consiglio di amministrazione tra cui Enrico Pivotti, il presidente del collegio sindacale Alessandro Paolini, oltre a numerosi collaboratori. A fare gli onori di casa il sindaco di Forni Avoltri Fulvio Sluga e con lui il consigliere regionale Manuele Ferrari.

Nel suo intervento il presidente Gasparini ha rimarcato l’impegno di PrimaCassa: «Oggi aggiungiamo un tassello importante nella nostra rete di servizi. È un gesto concreto di attenzione al territorio e un modo per essere ancora più vicini alle comunità di montagna». A seguire il direttore generale Copetti ha sottolineato come la presenza di uno sportello in un paese di montagna rappresenti «un segnale di vicinanza e di responsabilità. Vogliamo garantire ai cittadini la possibilità di accedere ai servizi bancari essenziali senza dover affrontare spostamenti lunghi e disagi».

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Sluga, che ha parlato di “un servizio prezioso per cittadini, turisti e attività economiche locali, che rafforza la vitalità della comunità”. Sulla stessa linea il consigliere regionale Ferrari, che ha ricordato come la disponibilità di servizi di prossimità sia «fondamentale per contrastare lo spopolamento e per rendere più attrattivi i territori montani».

Il nuovo sportello ATM rappresenta dunque non solo un miglioramento dell’offerta bancaria, ma anche un segnale di collaborazione tra istituzioni locali e credito cooperativo, capace di dare risposte concrete alle esigenze della montagna.