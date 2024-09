Fornitura di gas ai clienti vulnerabili: un convegno 50&Più-Consumatori Attivi

“Servizio di tutela della vulnerabilità: ai chi è rivolto e come richiederlo” è il titolo del convegno promosso da 50&Più Udine, in collaborazione con Consumatori Attivi Fvg. Il tema è quello della fornitura di gas a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’Autorità, destinata esclusivamente ai clienti domestici identificati come vulnerabili.

L’incontro si terrà al Bocciodromo di Cussignacco in via Padova 20, giovedì 26 settembre a partire dalle 16.30.

Il programma prevede i saluti del presidente provinciale 50&Più Guido De Michielis che aprirà i lavori e gli interventi della vicepresidente di Consumatori Attivi Barbara Venuti. Il convegno, con ingresso gratuito, è aperto a tutta la cittadinanza.