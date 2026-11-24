“Il completamento del Brennero rappresenta un’opportunità strategica per tutto il Nordest e per il sistema Paese, ma perché questa prospettiva si traduca in crescita e competitività è necessario accompagnarla con il potenziamento delle infrastrutture di collegamento. Per il Friuli Venezia Giulia sono prioritari il rafforzamento della rete ferroviaria, a partire dalla direttrice Venezia-Trieste, l’incremento della capacità di trasporto e il miglioramento dei collegamenti con i principali mercati nazionali ed europei.

Lo ha detto il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, intervenendo a Roma, nella sala capitolare del Senato, al Forum Infrastrutture Nordest, promosso dal Gruppo editoriale NEM con il sito Diariodiac.it. Un evento incentrato sull’entrata in funzione nel 2032 del Tunnel del Brennero, che rilancia l’Italia sui mercati europei, ma richiede la ridefinizione immediata delle infrastrutture in cantiere.

“Dobbiamo sostenere lo sviluppo della logistica portuale e dell’intermodalità – ha aggiunto Fedriga. È una sfida che richiede una visione condivisa tra Regioni, Governo e gestori delle infrastrutture, perché le opere strategiche per il Nordest sono un investimento sulla competitività dell’intero sistema economico nazionale” ha concluso.

“In una competizione globale nessun territorio vince da solo” ha precisato il presidente del Veneto Alberto Stefani. Il Veneto, cerniera tra Italia ed Europa, deve fare sistema, integrando strade, ferrovie, porti e aeroporti e rafforzando la collaborazione tra Regioni, Governo, gestori e imprese. Le priorità sono chiare – ha precisato: alta velocità fino a Padova, messa in sicurezza della Romea, potenziamento del corridoio del Brennero almeno fino a Verona”.

Sul tema è intervenuto anche il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale. “Dobbiamo rafforzare la capacità delle nostre Regioni di rappresentare le proprie esigenze nelle strategie nazionali – ha affermato. E’ necessario costruire un accordo d’area che valorizzi tutte le infrastrutture: dalla rete autostradale, al potenziamento dell’alta velocità e del trasporto ferroviario delle merci alla la portualità. Per questo – ha concluso – siamo contrari a una riforma nazionale che sottragga competenze ai territori per centralizzarle.