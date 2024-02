Forza Italia: Forum Trieste, crescita economica essenziale in Fvg

I consiglieri regionali di Forza Italia Andrea Cabibbo, Roberto Novelli e Michele Lobianco, in una nota, affermano che “Big Science business forum ad ottobre sarà una vetrina molto importante che comprende un mercato europeo da 10 miliardi di euro. Strategico un piano industriale che sfrutti il porto e il punto franco”.

“Sviluppo economico e diplomazia scientifica, accanto a innovazione e ricerca applicata. Il rilancio di un’industria sostenibile ad alto valore tecnologico e nuove opportunità professionali: il consolidamento di Trieste come città della scienza e come fulcro nevralgico dei rapporti geopolitici ed economici tra l’Europa Occidentale e i Balcani deve essere al centro dell’azione politica. Ancora, il ruolo del Porto, la piena valorizzazione del punto franco, da estendere anche agli interporti e una vocazione industriale da potenziare e ‘internazionalizzare’. Vogliamo un Friuli Venezia Giulia fortemente proattivo come componente chiave della locomotiva del Nordest”, aggiungono i tre consiglieri.

Secondo gli esponenti forzisti, il 2024, deve essere l’anno della prosecuzione della crescita per il Friuli Venezia Giulia e per Trieste. “Anche alla luce delle parole del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani – si legge ancora nella nota – che sabato ha ribadito la ferma intenzione del Governo nazionale di puntare sul Fvg: il nostro partito rilancia la sfida dell’economia, imprescindibile e insostituibile leva anche sotto il profilo sociale”.

Si parte quindi con il Big Science business forum di ottobre “vetrina internazionale straordinaria per Trieste e per il Friuli Venezia Giulia. Un mercato in costante crescita, tanto che, già adesso ha sfondato la barriera dei 10 miliardi di euro in Europa sommando i bandi per la fornitura industriale di specifici componenti ad alto tasso tecnologico. Questo evento consolida il ruolo geopolitico di Trieste quale porta di accesso verso i Balcani. La città asseconda la sua vocazione di hub per la ricerca e l’innovazione e sviluppa forti legami con il tessuto economico e produttivo”.

“Anche in questo senso, per i Balcani, Trieste diventa sempre più città di relazioni, diplomazia e scienza – aggiungono i consiglieri – accrescendo contestualmente la sua attrattività come meta economica, e offrendo accanto alle opportunità legate alla portualità un deciso investimento sul fronte delle start up e delle imprese. Lungimirante la Giunta regionale a investire su questo tema, con lucida consapevolezza e piena convinzione”.

Lobianco, Novelli e Cabibbo proseguno rilanciando l’esigenza di “mettere in relazione il tema della pace e quello dell’economia. Focolai incontrollati e incontrollabili stanno seriamente compromettendo l’attività del porto e, più in generale, allungano ombre poco rassicuranti sulle prospettive del prossimo futuro. Trieste, anche grazie ai grandi appuntamenti internazionali, deve avanzare la sua candidatura come porto dell’occidente, sfruttando il punto franco che diventa un valore aggiunto nei traffici estero su estero”.

“La crisi del Mar Rosso ripropone con urgenza questo tema: affranchiamoci da una globalizzazione che, se non regolata in modo corretto, toglie libertà e respiro all’impresa finendo per essere più un vincolo che un’occasione. Il Fvg è la porta di ingresso tra Occidente e Oriente – conclude il gruppo di Maggioranza -: aupischiamo che la città diventi un hub economico e diplomatico, grazie a un lavoro sinergico tra Regione, Governo centrale ed Europa”.