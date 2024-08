Fratelli d’Italia: grazie a Governo ora impegno su extradoganalità diventa concreto

Ora la partita si giocherà a Bruxelles. Fratelli d’Italia rivendica l’impegno del governo per l’ottenimento del riconoscimento della extradoganalità in Friuli Venezia Giulia.

Il Consiglio regionale votò all’unanimità per impegnare il governo nella partita a questo si aggiunse un ordine del giorno dell’onorevole Nicole Matteoni. La partita consentirebbe di poter installare il manifatturiero in un’area extradoganale con vantaggi importanti per le imprese.

Ora lo step finale è il riconoscimento da parte di Bruxelles di questa extradoganalità in tempi brevi. GUARDA IL VIDEO