Frecciarossa in Slovenia, favorito anche il turismo in Fvg

Il turismo friulano potrà beneficiare degli effetti dell’accordo preliminare sottoscritto tra Trenitalia e la slovena Sz Passenger per il collegamento in Frecciarossa tra Milano e Lubiana, progetto che punta all’obiettivo finale di arrivare due collegamenti giornalieri tra le città. Saranno quindi favoriti anche gli spostamenti ‘da’ e ‘per’ il Friuli Venezia Giulia.

In una nota, Trenitalia sottolinea che questo collegamento avrà notevoli benefici per i turisti dei due Paesi. In questo modo, i cittadini sloveni potranno raggiungere con facilità alcune tra le mete più belle del nostro Paese: Trieste, ad esempio, sarà raggiungibile in due ore e mezza. A loro volta, i passeggeri italiani avranno l’opportunità di visitare, oltre a Lubiana, alcune note destinazioni slovene, come le grotte di Postumia e di San Canziano, nel comune di Divaccia, e il paese di Lipizza, nel comune di Sesana”.

Il collegamento tra Italia e Slovenia segue quello tramite Eurocity che Trenitalia garantisce tra Italia e le città svizzere di Zurigo, Basilea, Berna, Ginevra, Montreux, Losanna e Lugano e quello tramite Euronight che collega Roma, Firenze, Bologna, La Spezia, Genova, Milano, Verona e Padova con Monaco di Baviera (Germania) e Vienna (Austria) e viceversa. Di recente è stato annunciato l’accordo preliminare tra Trenitalia e Deutsche Bahn (Ferrrovie Tedesche), per far viaggiare il Frecciarossa tra Italia e Germania, entro la fine del 2026.