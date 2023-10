Friulano, Bordin: “Premiati da Aclif, entusiasmo CCR è futuro politica”

“Vedere tutti questi ragazzi entusiasti e pieni di voglia di fare per aiutare le proprie scuole (e, quindi, anche le loro comunità) con un atteggiamento propositivo e partecipativo rispetto a quello che avviene sul proprio territorio, costituisce una fantastica iniezione di energia per chi, come me, ricopre una carica politica e si impegna quotidianamente per il bene del Friuli Venezia Giulia”. Così Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale Fvg, intervenendo alla seconda edizione della “Giornata dei Consigli Comunali dei Ragazzi del Friuli”, organizzata dall’Assemblea di Comunità Linguistica Friulana (Aclif), che coinvolge 141 Comuni.

“L’auspicio – ha proseguito la massima carica dell’Assemblea legislativa – è che questo spirito continui nel tempo e che loro stessi possano crescere con il desiderio di essere cittadini attivi e magari, un domani, diventare amministratori. La politica, a tutti i vari livelli, ha bisogno di nuove leve pronte a prendere il posto di chi ha già fatto tanto per la propria regione e che, magari, vuole dedicarsi ad altro”.

I progetti presentati a Udine nella sede della Regione Fvg sono stati 14 con il coinvolgimento di oltre 200 persone tra studenti, insegnanti e accompagnatori. Sono intervenuti, tra gli altri, il presidente dell’Aclif, Daniele Sergon, e l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli. L’evento, condotto dall’attore Claudio Moretti, ha visto anche la partecipazione del consigliere regionale Markus Maurmair, di diversi tra sindaci e amministratori comunali.

Nello specifico, tra le proposte, hanno trovato spazio il recupero delle storie di personaggi illustri del passato, i piatti della cucina locale, la formazione di guide turistiche, tornei sportivi, l’ascolto degli anziani e spettacoli teatrali. Riconosciuto anche il merito delle idee di promozione dell’identità friulana ai Consigli comunali dei Ragazzi di Gemona del Friuli, Mereto di Tomba, San Daniele del Friuli, Artegna, Muzzana del Turgnano, San Vito di Fagagna e Valvasone Arzene-San Martino (Consiglio comunale dei Ragazzi unico per questi due Comuni), realtà che si sono aggiudicate un contributo economico che sarà impiegato per la realizzazione del proprio progetto.

“Gli esponenti dei Consigli comunali del Ragazzi – ha sottolineato Sergon – ricoprono un incarico di interesse pubblico, comparabile a quello dei colleghi adulti che siedono nei Consigli comunali: anche la loro voce va ascoltata, insieme alle altre del territorio friulano. Abbiamo deciso di farlo in maniera concreta, organizzando la Giornata e il concorso, che a Udine ci ha permesso di ringraziarli per il loro impegno e di accompagnarli verso il futuro. Abbiamo scelto 7 dei progetti inviati, ma va detto che tutti quelli partecipanti avevano una caratteristica in comune: l’amore e la passione per la cultura e la lingua friulana, insieme all’impegno per promuoverla. Proprio per questo – ha concluso – li invito a essere sempre orgogliosi di essere friulani”.

“Il futuro della politica della nostra regione fa ben sperare. A testimoniarlo i ragazzi presenti oggi all’evento promosso dall’Assemblea – ha commentato Zilli – visibilmente emozionati. Questa ampia e sentita partecipazione ci dà ancora maggiore responsabilità nel lavorare al meglio per il bene del nostro Friuli Venezia Giulia e, in questo caso, ancor più per il Friuli, considerando che l’iniziativa è dedicata alla comunità friulana, alla sua lingua e alla sua identità. Elementi di cui dobbiamo essere sempre fieri”.

La giuria composta dall’Aclif, che comprende anche i suoi ex presidenti, insieme ad Arlef e Società Filologica Friulana, ha lavorato intensamente nel valutare le proposte pervenute: in tutto hanno partecipato 14 Consigli Comunali dei Ragazzi. Oltre ai 7 citati che hanno ricevuto il contributo, segnalazioni per Carlino, Paularo, Porpetto, Ruda, Talmassons, Tavagnacco e Tricesimo.

“Impegnatevi per la vostra comunità, nella politica, nell’associazionismo, nel volontariato e in tutto quello che, in qualche modo è utile per far crescere la nostra Regione. Impegnatevi giorno dopo giorno nella vita – ha concluso Bordin – nello studio, nel lavoro e a casa, dando sempre il massimo e conquistando ciò che più desiderate. Solo questa tipologia di percorso vi riempirà di orgoglio e soddisfazione in quanto avrete raggiunto i vostri traguardi per merito”.